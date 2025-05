Concurseira ligada a facção criminosa é presa; suspeita planejava entrar na PF e realizar ataques

Foi realizada nesta quinta-feira (22), a Operação Covil, que prendeu uma integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que estudava para o concurso da Polícia Federal (PF), e que uma vez aprovada, passaria a tuar na execução de atentados contra a vida de agentes da segurança pública do estado do Pará.

A operação contou com atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal e do Amazonas, além das polícias Civil e Militar do mesmo estado, e descobriu também que a mulher tinha funções de administradora geral, orientadora geral e tesoureira do grupo criminoso no município de São João da Boa Vista, em São Paulo (SP).

Um segundo faccionado também foi preso em Manaus (AM), e realizaria a mesma função da mulher, e estaria articulando a compra e remessa de entorpecentes para serem distribuídos no Pará.