Homem ameaça explodir bomba em ministério, no DF; suspeito estava com uma mulher e 2 crianças

Um homem com o pacote suspeito foi preso nesta quinta-feira (22), após render uma mulher e duas crianças, e as manter reféns na sede do Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília.

Policiais Militares foram mobilizados para o local devido uma ameaça de bomba no prédio, que foi evacuado, e contou com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que isolou a área e negociou a rendição do homem, que foi preso por volta das 17h30 e levado para uma delegacia para prestar depoimento.

Os agentes policiais relataram que ele apresentava falas desconexas, e que ele se recusava a sair do local, o que levantou os indícios de um artefato explosivo após ele tentar entrar na sede do ministério. A mulher e as crianças foram liberadas após a negociação.