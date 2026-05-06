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CE registra 27,6 mil alunos da rede pública aprovados na universidade e bate novo recorde

O número sinaliza um crescimento contínuo de acesso ao ensino superior desde 2022.

Escrito por
Ana Alice Freire* e Thatiany Nascimento producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:33)
Ceará
imagem de alunos da rede pública fardados e com os braços para cima em comemoração.
Legenda: Em 2025, houve recorde de ingressos de alunos da rede pública em instituições públicas e privadas.
Foto: Thiago Gadelha

Um acesso em expansão e uma marca relevante: em 2025, ao menos 27.690 alunos da rede pública estadual do Ceará conquistaram uma vaga na universidade. O número é 13% maior que o registrado em 2025 e sinaliza um crescimento contínuo desde 2022.

O recorde do ano passado inclui ingressos em instituições públicas e privadas e foi divulgado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, na manhã desta quarta-feira (6), durante o lançamento do “Enem Chego Junto, Chego Bem”, programa da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) que apoia estudantes no acesso ao ensino superior.

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A divulgação ocorreu no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. O registro feito pela Seduc evidencia que, em 2025, a rede pública estadual teve 3,2 mil alunos a mais, se comparado a 2024, acessando a universidade seja via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além do governador e demais autoridades, como a secretária estadual da Educação, Jucineide Fernandes, o evento contou com a presença de estudantes, professores e demais integrantes das comunidades escolares. 

Na ocasião, o governador Elmano em um "balanço" dos resultados da própria gestão destacou que:

"Em quatro anos, nós vamos colocar na universidade 100 mil jovens da escola pública da rede estadual do Ceará. Esse resultado não é pouca coisa. Vocês (direcionando aos estudantes) são a geração mais educada, culta e com maior conhecimento. Se vocês quiserem confirmar, perguntem aos pais ou aos avós de vocês, quantos passavam na universidade na escola onde eles estudavam. Ou ninguém passava ou passava raramente".
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

O governador também apontou que no atual cenário, 148 cidades do Ceará já estão com escolas em tempo integral na rede estadual e até o final de 2026 devem ser as 184. 

imagem de um evento com um palco e a plateia e o governador Elmano de Freitas falando ao microfone
Legenda: O governador Elmano de Freitas anunciou o novo recorde conquistado pela rede estadual de ingresso na universidade
Foto: Thiago Gadelha

A titular da Seduc, Jucineide Fernandes, destacou que os “esforços da gestão” são para “garantir o ingresso no ensino superior e mais oportunidades para os estudantes” e também reforçou o estímulo a preenchimento de vagas nos cursos de licenciaturas que, desde 2025, garante o pagamento de uma bolsa mensal aos universitários como forma de incentivo à carreira de docente. 

Aprovações de alunos da rede pública do CE em universidades

  • 2025: 27.690 alunos aprovados
  • 2024:  24.403 alunos aprovados
  • 2023: 22.532 alunos aprovados
  • 2022: 18.529 alunos aprovados

No Ceará, conforme dados divulgados anualmente pela Seduc, o resultado mais recente consolida marcas positivas consecutivas, já que desde 2022, há incremento de pelo menos 1,5 mil estudantes por ano ingressando em instituições de ensino superior públicas (estaduais e federais) e privadas. 

Trajetória dos novos universitários

Algumas das trajetórias de ingresso no ensino superior do estudante foram contadas, em 2025, pelo Diário do Nordeste na quarta edição do projeto Terra de Sabidos, cujo tema foi “Destino Universidade”. O especial percorreu Fortaleza e cidades do interior como Itarema, Ipueiras e Granjeiro, e contou experiências de egressos de escolas públicas do Ceará que acessaram a universidade, via Sisu e Prouni. 

estudantes com braços erguidos enquanto cantam uma música em referência à escola.
Legenda: Alunos da Escola Cesar Cals estavam presente no evento e comemoraram os resultados.
Foto: Thiago Gadelha

O especial aborda histórias de diferentes estudantes, entre eles, Marcos Antônio, que conciliava os estudos com uma jornada de 10 horas de trabalho por dia; Pedro Ricardo Alves Freitas, aprovado em três instituições, USP, UFC e FGV, e que decidiu se mudar para o Rio de Janeiro.

Além de Taynara Alves de Almeida, filha de pedreiro e dona de casa, moradora da menor cidade do Ceará, que conquistou uma vaga em Medicina; e Julian de Sales Nunes, da zona rural, que percorreu cerca de 480 km para realizar o sonho de cursar o ensino superior.

Na época, um levantamento solicitado pelo Diário do Nordeste à Seduc, indicou, com dados contabilizados pela gestão até junho de 2025, que, dentre as 751 escolas da rede estadual, 704 tiveram alunos aprovados em universidades nos últimos oito anos. 

Dentre as unidades, a Escola Dr. César Cals, localizada em Fortaleza, ocupava o topo da lista nesse quesito. Entre 2017 e 2024, período o qual a Seduc garantiu dados sistematizados sobre o assunto e pode disponibilizá-los, ao menos, 1.982 estudantes que concluíram na escola foram aprovados em instituições de ensino superior, incluindo as instituições públicas (federais e estaduais) e particulares. 

O que é o Enem Chego Junto, Chego Bem?

Nesta quarta-feira, a gestão estadual lançou o Enem Chego Junto, Chego Bem, programa coordenado pela Seduc e criado em 2012 para preparar estudantes da rede pública, sobretudo, do 3º ano do Ensino Médio e da EJA para o Enem e o ingresso no ensino superior. 

O programa funciona como uma espécie de complemento às atividades regulares das escolas e é estruturado em etapas ao longo do ano letivo.

A iniciativa ajuda tanto nas fases burocráticas como pedidos de isenção da taxa de inscrição, apoio na inscrição e acompanhamento dos estudantes, como na preparação acadêmica em si, com aulões, simulados, materiais didáticos. 

O Enem Chego Junto, Chego Bem também oferece suporte como transporte e pontos de apoio nos dias de prova do Enem e acompanhamento após o exame, ajudando os estudantes a ingressarem em programas como Sisu e Prouni. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo. 

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