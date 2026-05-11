Nova alça de acesso à Via Expressa é liberada em Fortaleza
Avenida Antônio Sales passa a ser ligada à Via Expressa pela rua Henriqueta Galeno.
Nova alça de acesso à Avenida Almirante Henrique Saboia, a Via Expressa, foi liberada pela Prefeitura de Fortaleza nesse domingo (10), criando alternativa de trânsito para os motoristas da Capital.
Com a intervenção, foi criada uma ligação entre a avenida Antônio Sales e a Via Expressa pela rua Henriqueta Galeno.
Segundo a Prefeitura, a nova alça objetiva ajudar na fluidez do trânsito para bairros como Varjota, Papicu e Meireles, beneficiando motoristas que vão à região litorânea da Capital.
A obra foi executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e teve investimento de cerca de R$ 1,3 milhão.
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Área de passeio em obras
Além da obra voltada ao trânsito de carros, a Seinf e a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realizam, ainda, intervenções no entorno voltadas à circulação de pedestres.
Serviços na área de passeio seguirão em andamento e têm conclusão prevista para os próximos dias, segundo a Prefeitura.