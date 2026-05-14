Curso de Odontologia da UniAteneu une prática, tecnologia e atuação social na formação

Ter uma preparação qualificada para encarar os desafios do mundo profissional é o que muitos jovens esperam quando iniciam a tão sonhada graduação. O Curso de Odontologia do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu ) , por exemplo, é referência na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará, pois destaca-se por uma formação que integra prática clínica, inovação tecnológica e compromisso social.

Desde os primeiros semestres, os alunos têm contato com atividades práticas supervisionadas, que evoluem progressivamente para atendimentos mais complexos na Clínica Escola de Odontologia. Essa vivência contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas aliadas a competências essenciais, como comunicação, senso crítico e tomada de decisão.

No campus Lagoa, o curso encontra-se consolidado, com mais de 12 turmas formadas, o que reforça a sua trajetória de capacitação de dezenas de discentes na capital cearense. A UniAteneu também oferta o curso no campus Harmony, que segue em expansão com turmas nos turnos da manhã e da noite, acompanhando o crescimento da demanda por formação na área.

Preparação para uma carreira de sucesso

Legenda: A formação do aluno da graduação em Odontologia da UniAteneu é completa, visando a inserção dele nas melhores oportunidades profissionais. Foto: divulgação

Ainda no início da graduação, os alunos são incentivados a refletir sobre as aptidões e possibilidades de atuação profissional por meio de uma abordagem estruturada de planejamento de carreira. Esse direcionamento favorece a construção de trajetórias acadêmicas mais conscientes e alinhadas às demandas do mercado de trabalho no campo da Odontologia.

“No cenário atual, é fundamental que o discente compreenda desde cedo as múltiplas possibilidades da Odontologia. O nosso papel é orientar essa construção com responsabilidade, para que ele desenvolva uma formação sólida, ética e alinhada aos seus objetivos profissionais”, ressaltou a profª. Drª. Manoela Moraes de Figueirêdo, coordenadora do Curso de Odontologia da UniAteneu.

Atividades de extensão curricular

No campo da assistência social, a extensão curricular representa um importante eixo formativo. Por meio de iniciativas como o projeto “Circuito do Sorriso”, realizado em parceria com a Rede Cuca, são desenvolvidas ações de promoção de saúde bucal em diferentes territórios de Fortaleza. Essas experiências ampliam o acesso da população aos cuidados odontológicos e proporcionam aos alunos uma vivência concreta das necessidades de saúde coletiva.

Clínica Escola de Odontologia

Legenda: A Clínica Escola de Odontologia do Centro Universitário Ateneu oferece diversos serviços voltados para a comunidade no campus Messejana. Foto: divulgação

A Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu exerce papel fundamental nesse contexto, com atendimento à população e suporte ao processo de ensino-aprendizagem. Recentemente, a unidade do campus Lagoa passou por uma ampliação estrutural, dobrando a sua capacidade de atendimentos. Os atendimentos são realizados por alunos supervisionados por professores e cirurgiões-dentistas, unindo ensino, prática clínica e compromisso social com a população.

A clínica odontológica do Centro Universitário Ateneu oferece à comunidade atendimentos voltados à promoção de saúde, prevenção e tratamento odontológico, contemplando desde procedimentos básicos até atendimentos de maior complexidade. Entre os serviços realizados, estão ações preventivas, orientações em saúde bucal, profilaxia, restaurações, tratamentos periodontais, endodônticos, cirúrgicos e procedimentos de reabilitação oral, incluindo próteses dentárias.

Para a profª. Rhayne Almeida Falcão, coordenadora da Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu, o espaço de prática desempenha um papel fundamental na formação dos alunos, pois proporciona a vivência prática aliada ao conhecimento científico e à humanização no atendimento. A recente modernização da clínica incluiu a ampliação dos atendimentos à comunidade e expansão da capacidade de práticas discentes com o desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares.

“É nesse ambiente que os discentes desenvolvem habilidades clínicas, ética profissional e contato direto com a realidade da população. Além da importância acadêmica, a clínica também exerce um forte papel social, oferecendo serviços odontológicos à comunidade e contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população”, explicou a profª. Rhayne Almeida Falcão.

Tecnologia na formação em Odontologia

Legenda: A UniAteneu oferta os cursos de especialização em Ortodontia, Harmonização Orofacial, Endodontia e Implantodontia com Aperfeiçoamento em Prótese. Foto: divulgação

No campo da tecnologia, o curso incorpora recursos contemporâneos ao ensino, como fluxo digital, planejamento estético facial e abordagens voltadas à harmonização orofacial, sempre com foco acadêmico e formativo. Essas ferramentas ampliam as possibilidades de aprendizado e aproximam o aluno das práticas atuais da Odontologia.

Além da graduação, a instituição oferece programas de pós-graduação na área odontológica, contribuindo para a formação continuada e o aprofundamento técnico-científico dos profissionais, em consonância com as exigências do exercício ético da profissão. A Pós-Graduação UniAteneu oferta os cursos de especialização em Ortodontia, Harmonização Orofacial, Endodontia e Implantodontia com Aperfeiçoamento em Prótese.

“Com essa estrutura, o Curso de Odontologia da UniAteneu reafirma o seu compromisso com uma formação sólida, ética e alinhada às transformações da Odontologia contemporânea, preparando profissionais capacitados para atuar com responsabilidade e sensibilidade às necessidades da população”, afirmou a profª. Drª. Manoela Moraes de Figueirêdo.

Sobre a UniAteneu

Legenda: O Núcleo de Apoio à Carreira da UniAteneu é considerado um dos mais ativos e eficientes do país, ofertando milhares de vagas todos os anos. Foto: divulgação

Ao longo de sua trajetória, o Centro Universitário Ateneu consolidou-se como uma instituição de ensino superior (IES) de destaque e relevância em Fortaleza, no Ceará e em toda a região Nordeste. Reconhecida entre as melhores universidades do Ceará e do Nordeste pelo Ranking Universitário Folha (RUF), a instituição também se destaca no Guia da Faculdade do Estadão, conquistando avaliações de excelência em diferentes critérios e fortalecendo a sua posição entre as IES mais lembradas do estado.

Os resultados alcançados se somam às expressivas avaliações obtidas junto ao Ministério da Educação (MEC), reforçando o compromisso contínuo da UniAteneu com a qualidade acadêmica. Esse compromisso é sustentado por investimentos permanentes na estrutura, na qualificação dos cursos e no aperfeiçoamento do ensino, contribuindo, há mais de 21 anos, para a formação qualificada de profissionais em diferentes áreas do conhecimento.

A UniAteneu é a melhor IES do Ceará com relação à empregabilidade, pois dispõe de um Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) considerado um dos mais ativos e eficientes do país, ofertando milhares de vagas todos os anos através de suas conexões com o mercado. Também desenvolve diversos projetos de apoio ao desenvolvimento profissional do discente, como mentorias e planejamento de carreira.

Estes diferenciais colocam o Centro Universitário Ateneu como uma das poucas IES do Brasil que, além do ensino prático, orienta o aluno no aspecto comportamental e também no entendimento estratégico da sua carreira. Além disto, a UniAteneu é referência na inserção de profissionais no mercado de trabalho, sendo uma das mais recomendadas pelos departamentos de Recursos Humanos (RH) das empresas para a contratação dos profissionais.

SERVIÇO:

Centro Universitário Ateneu

Site: https://uniateneu.edu.br/

Campi: Lagoa, Harmony, Siqueira, Grand Shopping e Reitoria

Contato: 0800 006 1717

Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu