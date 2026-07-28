Hospital Universitário do Ceará realiza dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos

Ambos seguem em recuperação, acompanhados por equipes multiprofissionais especializadas.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 18:00
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Legenda: Neste ano, o Ceará já realizou mais de 840 transplantes de órgãos e tecidos.
Foto: Divulgação / Tânia Mara Coelho.

A secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, compartilhou nas redes sociais, nessa segunda-feira (27), que o Hospital Universitário do Ceará (HUC), em menos de duas semanas, realizou seus dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos.

Segundo a gestora, os dois procedimentos representam um “marco histórico para a saúde pública do Ceará”.

O primeiro procedimento aconteceu na última quarta-feira (22), em uma criança de 1 ano e 1 mês. O segundo foi realizado neste domingo (26), em um bebê de apenas 1 mês e 8 dias

“Ambos seguem em recuperação, acompanhados por equipes multiprofissionais especializadas”, informou a secretária, por meio de publicação no Instagram.

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Tânia disse ainda que o feito consolida o HUC como referência em alta complexidade, fortalece a rede pública estadual e reforça uma mensagem essencial: a doação de órgãos salva vidas.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Neste ano, o Ceará já realizou mais de 840 transplantes de órgãos e tecidos, o que amplia oportunidades de tratamento e de qualidade de vida para centenas de pessoas, de acordo com a secretária.

“Diga “sim” à doação de órgãos. Esse gesto de solidariedade transforma histórias e torna possível que mais crianças tenham a oportunidade de crescer ao lado de suas famílias. Nossa gratidão e respeito às famílias que, mesmo em meio à dor, disseram “sim” à doação e tornaram esses transplantes possíveis”, refletiu Tânia.

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