Hospital Universitário do Ceará realiza dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos

A secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, compartilhou nas redes sociais, nessa segunda-feira (27), que o Hospital Universitário do Ceará (HUC), em menos de duas semanas, realizou seus dois primeiros transplantes cardíacos pediátricos.

Segundo a gestora, os dois procedimentos representam um “marco histórico para a saúde pública do Ceará”.

O primeiro procedimento aconteceu na última quarta-feira (22), em uma criança de 1 ano e 1 mês. O segundo foi realizado neste domingo (26), em um bebê de apenas 1 mês e 8 dias.

“Ambos seguem em recuperação, acompanhados por equipes multiprofissionais especializadas”, informou a secretária, por meio de publicação no Instagram.

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Tânia disse ainda que o feito consolida o HUC como referência em alta complexidade, fortalece a rede pública estadual e reforça uma mensagem essencial: a doação de órgãos salva vidas.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Neste ano, o Ceará já realizou mais de 840 transplantes de órgãos e tecidos, o que amplia oportunidades de tratamento e de qualidade de vida para centenas de pessoas, de acordo com a secretária.

“Diga “sim” à doação de órgãos. Esse gesto de solidariedade transforma histórias e torna possível que mais crianças tenham a oportunidade de crescer ao lado de suas famílias. Nossa gratidão e respeito às famílias que, mesmo em meio à dor, disseram “sim” à doação e tornaram esses transplantes possíveis”, refletiu Tânia.