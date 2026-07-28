Linha Sul do metrô de Fortaleza é suspensa temporariamente após falha mecânica em trem

Operação foi retomada em pouco mais de uma hora, após solução da falha por técnicos responsáveis.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 11:33
capa da noticia
Legenda: Segundo o Metrofor, todos os passageiros foram desembarcados em segurança.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

Um trem da Linha Sul do metrô de Fortaleza, a responsável pela ligação entre a capital e as cidades de Maracanaú e Pacatuba, apresentou falhas mecânicas e levou à suspensão da operação da linha na manhã desta terça-feira (28).

Segundo o Metrofor, o problema foi registrado por volta das 7h40, quando o trem em questão foi retido na Estação Couto Fernandes, no bairro Bela Vista, para "avaliação e intervenção das equipes de manutenção".

A retenção dele, assim como do consequente enfileiramento de composições na via férrea, resultou em outro trem aguardando na Estação Porangabussu, também em Fortaleza. 

Veja também

Imagem da notícia: Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral
Ceará

Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral
Imagem da notícia: Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas
Ceará

Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas

Por conta disso, outros passageiros foram afetados. Relatos apontam que pessoas em outras estações ficaram aguardando o retorno do funcionamento da linha sem uma previsão concreta da retomada da operação. 

Entretanto, ainda conforme detalhes repassados pelo Metrofor, todos os passageiros foram desembarcados em segurança, de forma ordenada, nas plataformas das estações. 

A circulação do metrô foi normalizada a partir das 8h50, logo após a identificação da falha mecânica e solução do problema, diante da atuação dos técnicos responsáveis. 

Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia José Osmar, fundador do restaurante Zé do Mangue, morre aos 69 anos
Ceará

José Osmar, fundador do restaurante Zé do Mangue, morre aos 69 anos

O empreendedor era uma figura conhecida na região da Sapiranga, onde fundou o tradicional restaurante.

Redação

Há 33 minutos

Imagem da notícia Linha Sul do metrô de Fortaleza é suspensa temporariamente após falha mecânica em trem
Ceará

Linha Sul do metrô de Fortaleza é suspensa temporariamente após falha mecânica em trem

Operação foi retomada em pouco mais de uma hora, após solução da falha por técnicos responsáveis.

Mylena Gadelha

Há 44 minutos

Imagem da notícia Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas
Ceará

Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas

Mesmo bloqueada, consumidora conseguiu fazer novo cadastro e depósitos para jogos.

Renato Bezerra

Há 1 hora

Imagem da notícia Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral
Ceará

Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral

Comunicador cearense enfrentava uma doença degenerativa nos nervos.

Redação

Imagem da notícia O Ceará já farmava aura antes da internet
Opinião

O Ceará já farmava aura antes da internet

Juazeiro do Norte realizou o segundo evento de 'farmação' da cidade, que teria sido pioneira no país.
Foto de Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Imagem da notícia Maranhenses resgatados em obra na Grande Fortaleza retornam para casa
Ceará

Maranhenses resgatados em obra na Grande Fortaleza retornam para casa

Grupo era mantido em condições precárias e era ameaçado para não denunciar.

Carol Melo

Imagem da notícia ‘Meu sonho é sair daqui’: como vivem as famílias em terreno da Dessal em Fortaleza
Ceará

‘Meu sonho é sair daqui’: como vivem as famílias em terreno da Dessal em Fortaleza

Na expectativa da realocação, moradores de quatro comunidades relatam infraestrutura precária, incertezas sobre o novo conjunto habitacional e crescimento das ocupações na área.

Ana Alice Freire*

Imagem da notícia Projeto de raias aquáticas para natação na Beira-Mar é prorrogado por mais 15 dias
Ceará

Projeto de raias aquáticas para natação na Beira-Mar é prorrogado por mais 15 dias

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a prorrogação começa na segunda-feira (27) e vai até o dia 10 de agosto.

Redação

Imagem da notícia ‘Marcas do meu milagre’: Ana Clara mostra cicatrizes após reimplante das mãos
Ceará

‘Marcas do meu milagre’: Ana Clara mostra cicatrizes após reimplante das mãos

Ana Clara tem realizado algumas atividades manuais como mexer no celular e pegar alguns objetos.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Operação resgata aves silvestres e apreende armas de fogo em Bela Cruz
Ceará

Operação resgata aves silvestres e apreende armas de fogo em Bela Cruz

Homem de 38 anos foi conduzido à delegacia por manter seis pássaros em cativeiro e pela posse irregular de espingardas artesanais.

Redação