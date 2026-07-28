Linha Sul do metrô de Fortaleza é suspensa temporariamente após falha mecânica em trem

Um trem da Linha Sul do metrô de Fortaleza, a responsável pela ligação entre a capital e as cidades de Maracanaú e Pacatuba, apresentou falhas mecânicas e levou à suspensão da operação da linha na manhã desta terça-feira (28).

Segundo o Metrofor, o problema foi registrado por volta das 7h40, quando o trem em questão foi retido na Estação Couto Fernandes, no bairro Bela Vista, para "avaliação e intervenção das equipes de manutenção".

A retenção dele, assim como do consequente enfileiramento de composições na via férrea, resultou em outro trem aguardando na Estação Porangabussu, também em Fortaleza.

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Por conta disso, outros passageiros foram afetados. Relatos apontam que pessoas em outras estações ficaram aguardando o retorno do funcionamento da linha sem uma previsão concreta da retomada da operação.

Entretanto, ainda conforme detalhes repassados pelo Metrofor, todos os passageiros foram desembarcados em segurança, de forma ordenada, nas plataformas das estações.

A circulação do metrô foi normalizada a partir das 8h50, logo após a identificação da falha mecânica e solução do problema, diante da atuação dos técnicos responsáveis.