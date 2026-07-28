Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas

Mesmo bloqueada, consumidora conseguiu fazer novo cadastro e depósitos para jogos.

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 10:22
capa da noticia
Legenda: Plataforma permite que qualquer pessoa bloqueie, de uma só vez, todos os sites de apostas autorizados pelo Ministério da Fazenda.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.

Um site de jogos e apostas esportivas on-line foi multado pelo Procon Ceará em mais de R$ 850 mil após permitir o acesso de uma usuária que estava formalmente excluída das plataformas.  

Lançada em dezembro do ano passado, uma ferramenta do governo federal permite a qualquer cidadão bloquear simultaneamente contas em sites de apostas autorizados pelo Ministério da Fazenda. 

Em março deste ano, segundo o Procon Ceará, a consumidora havia solicitado sua exclusão das plataformas pelo período de três meses, devido sua compulsão por jogos

Mesmo com o bloqueio, no entanto, ela conseguiu fazer um novo cadastro e depositar R$ 1.077 entre os dias 8 e 10 de abril, ainda durante a vigência da autoexclusão.

O que disse a empresa?

Conforme o Procon Ceará, a multa administrativa de R$ 850.327,20 foi aplicada à Select Operations Ltda., responsável pela plataforma MMABET.bet.br, após concluir que a empresa errou ao permitir o cadastro e novos depósitos da consumidora. 

Em sua defesa administrativa, a empresa alegou que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que os depósitos e as apostas foram realizados de forma "livre, consciente e voluntária".

A plataforma também argumentou que a reclamação da usuária teria sido feita somente após resultados desfavoráveis das apostas. Ainda conforme o Procon Ceará, a consumidora e a empresa participaram de uma audiência de conciliação, mas não chegaram a um acordo. 

Veja também

Imagem da notícia: Brasileiros apostaram quase R$1 bilhão em bets durante Copa do Mundo, diz levantamento
Ceará

Brasileiros apostaram quase R$1 bilhão em bets durante Copa do Mundo, diz levantamento
Imagem da notícia: A desgraça que as Bets causam nas famílias nordestinas
Opinião

A desgraça que as Bets causam nas famílias nordestinas

Como funciona a plataforma de autoexclusão?

A Plataforma Centralizada de Autoexclusão permite que qualquer pessoa bloqueie, de uma só vez, todos os sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. A restrição abrange as plataformas que ofertam a modalidade de aposta de quota fixa em todo o território nacional, e pode ser feita por um período determinado ou indeterminado

O cadastro pode ser feito com o número do CPF pelo endereço eletrônico gov.br/autoexclusaoapostas, utilizando conta gov.br de nível prata ou ouro.

Depois de realizado o cadastro, o sistema: 

  • Bloqueia todas as contas ativas em sites de apostas de uma só vez.
  • Torna o CPF cadastrado indisponível para novos cadastros em qualquer plataforma. 
  • Impede o recebimento de publicidade direcionada de bets. 

Após a confirmação, as operadoras autorizadas têm até 72 horas para efetivar o bloqueio

A plataforma ainda reúne informações sobre tratamento de saúde mental, com a localização de pontos de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Pessoas que nunca apostaram também podem utilizar a ferramenta. Nesses casos, é possível indicar que o objetivo é evitar o uso indevido de dados pessoais pelas plataformas de apostas.

 

Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas
Ceará

Procon CE multa bet em R$ 850 mil por permitir apostas de usuária excluída das plataformas

Mesmo bloqueada, consumidora conseguiu fazer novo cadastro e depósitos para jogos.

Renato Bezerra

Há 52 minutos

Imagem da notícia Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral
Ceará

Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral

Comunicador cearense enfrentava uma doença degenerativa nos nervos.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia O Ceará já farmava aura antes da internet
Opinião

O Ceará já farmava aura antes da internet

Juazeiro do Norte realizou o segundo evento de 'farmação' da cidade, que teria sido pioneira no país.
Foto de Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Imagem da notícia Maranhenses resgatados em obra na Grande Fortaleza retornam para casa
Ceará

Maranhenses resgatados em obra na Grande Fortaleza retornam para casa

Grupo era mantido em condições precárias e era ameaçado para não denunciar.

Carol Melo

Imagem da notícia ‘Meu sonho é sair daqui’: como vivem as famílias em terreno da Dessal em Fortaleza
Ceará

‘Meu sonho é sair daqui’: como vivem as famílias em terreno da Dessal em Fortaleza

Na expectativa da realocação, moradores de quatro comunidades relatam infraestrutura precária, incertezas sobre o novo conjunto habitacional e crescimento das ocupações na área.

Ana Alice Freire*

Imagem da notícia Projeto de raias aquáticas para natação na Beira-Mar é prorrogado por mais 15 dias
Ceará

Projeto de raias aquáticas para natação na Beira-Mar é prorrogado por mais 15 dias

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a prorrogação começa na segunda-feira (27) e vai até o dia 10 de agosto.

Redação

Imagem da notícia ‘Marcas do meu milagre’: Ana Clara mostra cicatrizes após reimplante das mãos
Ceará

‘Marcas do meu milagre’: Ana Clara mostra cicatrizes após reimplante das mãos

Ana Clara tem realizado algumas atividades manuais como mexer no celular e pegar alguns objetos.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Operação resgata aves silvestres e apreende armas de fogo em Bela Cruz
Ceará

Operação resgata aves silvestres e apreende armas de fogo em Bela Cruz

Homem de 38 anos foi conduzido à delegacia por manter seis pássaros em cativeiro e pela posse irregular de espingardas artesanais.

Redação

Imagem da notícia Como pedir para plantar árvore na sua calçada em Fortaleza
Ceará

Como pedir para plantar árvore na sua calçada em Fortaleza

Programa realiza plantio gratuito de mudas, mas exige comprometimento dos solicitantes.

Redação

Imagem da notícia Metade dos municípios do Ceará não tem órgão de trânsito; veja lista
Ceará

Metade dos municípios do Ceará não tem órgão de trânsito; veja lista

Além de orientar sobre prevenção de acidentes, municipalização possibilita que a cidade obtenha recursos financeiros.

Carol Melo