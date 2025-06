A desgraça que as Bets causam nas famílias nordestinas

Reparo aqui nas manchetes da mídia: CPI das Bets rejeita pedido de investigação de Virginia, Deolane, influenciadores e empresários. A não ser a Velhinha de Taubaté, o personagem de Luiz Fernando Veríssimo que acreditava até em político picareta, ninguém botava fé que a investigação desse em alguma coisa. Já nasceu em forma de pizza.

Pesquisa recente do Ipespe mostrou uma situação pesada em relação ao vício na jogatina: 65% dos nordestinos confessaram que o valor desperdiçado com apostas faz falta no orçamento mensal. A média nacional é de 56%.

Está tudo dominado. Os 20 clubes da série A estampam pelo menos uma Bet na camisa. Na série B, que ainda não começou, a mesma história. Na C e na D a tendência é a mesma. É um negócio que arranca R$ 30 bilhões por mês das famílias brasileiras.

É o futebol, o esporte mais popular do Brasil, usado para atrair para a jogatina. A aposta no Fla x Flu é só uma desculpa para atrair a massa. Você pode até fazer a tal da “fezinha” no seu time do peito, arriscando o placar de um Ceará x Fortaleza, mas uma Bet, na prática, é um portal para o cassino, o jogo do tigrinho e outras armadilhas do azar. Só a banca e os influenciadores ganham.

As Bets tiram comida da mesa dos trabalhadores, as Bets atingem o orçamento dos brasileiros do Bolsa Família, as Bets levam lares à dívida e ruína, as Bets atingem até crianças e adolescentes, Bets ampliam filas de viciados nos serviços do SUS... As manchetes se repetem. Eu me repito mais ainda, sempre escrevendo a mesma coisa. Nada acontece.

Em raro e corajoso pronunciamento no mundo do futebol, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, alertou outro dia:

“Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo que, para mim, foi perfeito. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham a propriedade de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propriedade de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: 'caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais'. O dano que está fazendo em tantas pessoas... A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo”.

Filipe tratava do episódio Bruno Henrique, jogador do seu time acusado de manipular apostas, para quem pediu, corretamente, presunção de inocência. O atacante teria forjado o recebimento de um cartão amarelo, em um jogo contra o Santos, em 2023, para beneficiar parentes.

Legalizadas pelo governo federal, como louva Galvão Bueno em diálogo com Tino Marcos na propaganda da BetNacional, as Bets devem render até R$ 1,866 bilhão de tributos por ano. Compensa o estrago que o vício causa nas pessoas? O SUS ainda não tem o cálculo de quanto precisa gastar com os dependentes da jogatina, mas certamente causará um grande impacto no sistema.

“É uma droga, infelizmente”, como afirmou o técnico do Flamengo, cavalheiro solitário nessa causa.

