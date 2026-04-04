Irã libera passagem de navios com cargas essenciais pelo Estreito de Ormuz

O Irã flexibilizou, de forma pontual, a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. Isso inclui embarcações que transportam bens essenciais e ajuda humanitária.
De acordo com informações da agência estatal iraniana Tasnim e do portal Uol, são embarcações que incluem aquelas que já estão no Golfo de Omã.
A travessia deve ser coordenada com atividades iranianas e seguir protocolos específicos para passar pela região.
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O Estreito segue sob controle iraniano, e a flexibilização não significa, conforme a nota divulgada pela estatal, uma reabertura do canal, fechado desde o fim de fevereiro com a guerra contra os Estados Unidos e Israel.
Vale lembrar que o local é considerado uma das principais rotas estratégicas do planeta, sendo o canal para a passagem de cerca de 20% de todo o petróleo comercializado mundial.
Desde o início do conflito entre Irã, Israel e EUA, o preço do barril de petróleo do Brent, referência internacional para o material, já acumula alta de mais de 50%, rompendo a barreira dos US$ 100.
Embarcações iraquianas terão fluxo livre
Ainda neste sábado (4), o Irã anunciou que embarcações iraquianas podem cruzar o Estreito de Ormuz. A declaração foi feita pelo porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari.
"Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos", destacou.
Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, se até a meia-noite GMT (21h de segunda-feira, 6, de Brasília) de terça-feira (7), o Irã não liberar o Estreito, o país do Oriente Médio enfrentará 'o inferno'.