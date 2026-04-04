Trump diz que Irã enfrentará 'o inferno' se não liberar Estreito de Ormuz em até 48 horas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom contra o Irã neste sábado (4) com um ultimato sobre o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de cargas do mundo.

Segundo Trump, o Irã e os EUA devem chegar a um acordo em até 48 horas sobre o Estreito. Caso contrário, a nação persa deve enfrentar "o inferno".

"Lembrem-se de quando eu dei ao Irã dez dias para fechar um acordo ou abrir o Estreito de Ormuz? O tempo está acabando: 48 horas antes que todo o inferno desate sobre eles. Glória a Deus!", escreveu Trump na rede social TruthSocial.

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Ameaças contra o Irã escalam nos últimos dias

Em 21 de março, Trump havia ameaçado "aniquilar" as centrais elétricas do Irã — começando pela maior do país — se Teerã não abrisse "completamente, sem ameaças, o Estreito de Ormuz em um prazo de 48 horas".

Dois dias depois, porém, o presidente dos EUA declarou que o país norte-americano estava mantendo "conversas muito boas e produtivas" com as autoridades iranianas e que havia adiado por cinco dias qualquer ataque contra as centrais elétricas.

Legenda: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mantém escalada de tensão contra o Irã. Foto: Alex Brandon/Pool via AFP.

Posteriormente, voltou a prorrogar o prazo, fixando seu vencimento para a meia-noite GMT (21 horas no horário de Brasília).

Especialistas indicaram que ataques contra a infraestrutura energética civil poderiam constituir um crime de guerra.