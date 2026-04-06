Israel mata chefe de Inteligência do Irã

O chefe de Inteligência da Guarda Revolucionária do Irã foi morto em um bombardeio israelense, nesta segunda-feira (6), segundo anunciou o Exército de Israel e a própria força militar iraniana.

"O general Majid Khademi (...) morreu como mártir no ataque terrorista e criminoso do inimigo americano-sionista", afirmou a Guarda em seu canal no Telegram.

Em seu perfil no X, o exército de Israel também confirmou a morte de Khademi, a quem se referiu como um dos comandantes mais graduados da Guarda Revolucionária e com vasta experiência ao longo dos anos.

"Khademi trabalhou para promover ataques terroristas em todo o mundo e era responsável por monitorar civis iranianos como parte da repressão do regime aos protestos internos", disse a força de defesa israelense.

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Líderes mortos

A morte de Khademi entra para a lista de autoridades iranianas de alto escalão assassinadas desde o início da guerra contra Estados Unidos e Israel, no final de fevereiro.

Entre os líderes iranianos mortos no conflito estão o líder supremo do Irã, Ali Khamenei; o ministro da inteligência do Irã, Esmail Khatib; o chefe de segurança do País, Ali Larijani; e o comandante responsável por fechar o Estreito de Ormuz, Alireza Tangsiri.