Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Irã nega versão de Trump e diz que abateu três aeronaves militares dos EUA durante resgate de piloto

Mídia estatal iraniana divulgou imagens de destroços queimados em uma área desértica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:44)
Mundo
Na imagem, fotografia de um cenário de destruição em um terreno árido e pedregoso sob um céu azul sem nuvens. Em primeiro plano e espalhados pelo campo, veem-se destroços retorcidos e carbonizados de aeronaves, reduzidos a carcaças de metal preto. Há fumaça leve subindo de alguns pontos e montanhas baixas no horizonte distante. No canto superior direito, consta o crédito
Legenda: Forças Armadas Iranianas afirmar que três aeronaves militares dos EUA foram abatidas.
Foto: Reprodução/X.

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que a operação de resgaste de um piloto americano em terras iranianas foi um sucesso, diante da queda de um jato estadunidense na última sexta-feira (3), forças armadas do Irã negaram a versão do político.

Neste domingo (5), elas confrontaram a fala do presidente ao afirmar que três aeronaves militares dos EUA foram abatidas durante a operação de resgate do piloto. Além disso, destacaram que a ação americana "fracassou completamente".

Porta-voz do comando central militar iraniano, Ebrahim Zolfaghari declarou: “A suposta operação de resgate do exército americano, planejada como uma missão de engano e fuga em um aeroporto abandonado no sul de Isfahan sob o pretexto de recuperar o piloto de um avião abatido, foi completamente frustrada”.

A mídia estatal iraniana divulgou imagens de destroços queimados em uma área desértica, de onde ainda saía fumaça. Iniciada em 28 de fevereiro com bombardeios israelo-americanos contra o Irã, a guerra já entrou no segundo mês. As informações são do jornal O Globo.

Entenda o contexto

O jato onde o militar americano estava, o caça F-15E, foi abatido por defesas aéreas iranianas em uma região montanhosa no sudoeste do país. Dois tripulantes estavam a bordo e conseguiram ejetar antes da queda. 

Enquanto um dos militares foi localizado e salvo pelos Estados Unidos poucas horas após o incidente, o segundo permanecia desaparecido até então. 

A busca pelo tripulante do F-15E tornou-se uma "corrida contra o relógio". Para se ter ideia, o regime iraniano mobilizou tropas por terra e ofereceu uma recompensa de US$ 60 mil (cerca de R$ 300 mil) para moradores que ajudassem a capturar o piloto americano.

Na imagem, captura de tela de uma postagem na rede social Truth Social, de autoria de Donald J. Trump (@realDonaldTrump). O texto, datado de 5 de abril de 2026, é um comunicado oficial intitulado
Legenda: Publicação de Trump nas redes sociais sobre resgate de piloto.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Neste domingo (5), Trump publicou em uma rede social: "Nas últimas horas, as Forças Armadas dos EUA realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história dos EUA, para um de nossos incríveis oficiais de tripulação. (...) Nunca deixaremos um combatente americano para trás".

Foi a primeira vez na guerra que aviões tripulados dos EUA são abatidos dentro do território iraniano. Donald Trump, que anteriormente havia declarado que a defesa aérea do Irã estava fragilizada, deu um ultimato de 48 horas para que o país aceitasse um acordo, sob ameaça de ataques severos a infraestruturas de energia e petróleo.

Reação do Irã ao 'ultimato' de Trump

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abás Araqchi, manteve conversas com representantes do Paquistão e do Egito, que tentam mediar uma saída diplomática para o conflito.

Por sua vez, o general Ali Abdollahi Aliabadi classificou a ameaça como “uma ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida” e disse que “as portas do inferno se abrirão para eles”.

Veja também

teaser image
Mundo

Piloto americano de jato derrubado pelo Irã é resgatado após operação especial, confirma Trump

teaser image
Mundo

Astronautas da missão Artemis II acordam com música de Chappell Roan

Em meio à guerra, o Irã executou dois homens acusados de atuar em nome de Israel e dos Estados Unidos durante protestos recentes, segundo o Judiciário.

O mundo sente os efeitos da guerra de modo amplo. O fechamento do estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial — elevou a tensão nos mercados. 

Países do Golfo voltaram a relatar ataques. Nos Emirados Árabes Unidos, houve incêndio em uma instalação petroquímica após interceptação de disparos iranianos.

Assuntos Relacionados
Uma criança segura um smartphone com as duas mãos, exibindo a página de login do Facebook com o logotipo azul em destaque na tela. O plano fechado foca nos dedos da criança sobre o teclado virtual do aparelho, enquanto o fundo permanece levemente desfocado.
Mundo

Análise interna de vício em redes sociais feita pelo Facebook incluiu casos no Brasil

Documentos internos da atual Meta, antigo Facebook, revelaram que empresa estava ciente do potencial viciante das plataformas.

Redação
05 de Abril de 2026
Frasco branco de medicamento com tampa rosqueável, rotulado como “Foundayo (orforglipron) 0,8 mg”, contendo 30 comprimidos. O rótulo traz detalhes em azul e o logotipo da fabricante Lilly, sobre fundo branco.
Mundo

Pílula emagrecedora da Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, é aprovada nos EUA

O medicamento é chamado orforglipron e será comercializado com o nome Foundayo.

Redação
05 de Abril de 2026
Três imagens individuais dos artistas John Legend, Chappell Roan e CeeLo Green aparecem lado a lado em uma composição. Enquanto John e CeeLo são vistos sorrindo com microfones em mãos durante performances, Chappell é mostrada de perfil em um plano fechado, destacando seus longos cabelos ruivos cacheados e maquiagem marcante.
Mundo

Confira músicas usadas para acordar astronautas da missão Artemis II

Nasa divulga diariamente qual será a canção utilizada para despertar astronautas.

Redação
05 de Abril de 2026
Foto de suspeito de sequestro preso no Paraguai.
Mundo

Jovem de 27 anos é sequestrado após tentar comprar canetas emagrecedores no Paraguai

Vítima seguiu suspeito na promessa de produtos com valores abaixo do mercado.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia de um cenário de destruição em um terreno árido e pedregoso sob um céu azul sem nuvens. Em primeiro plano e espalhados pelo campo, veem-se destroços retorcidos e carbonizados de aeronaves, reduzidos a carcaças de metal preto. Há fumaça leve subindo de alguns pontos e montanhas baixas no horizonte distante. No canto superior direito, consta o crédito
Mundo

Irã nega versão de Trump e diz que abateu três aeronaves militares dos EUA durante resgate de piloto

Mídia estatal iraniana divulgou imagens de destroços queimados em uma área desértica.

Redação
05 de Abril de 2026
Na imagem, vista aérea de um caça F-15 Eagle em pleno voo sobre uma camada de nuvens brancas sob um céu azul claro. A aeronave militar possui pintura de camuflagem em tons de cinza e exibe a inscrição
Mundo

Piloto americano de jato derrubado pelo Irã é resgatado após operação especial, confirma Trump

Declaração foi dada na madrugada deste domingo (5). Piloto estava nas montanhas do Irã

Redação
05 de Abril de 2026
A cantora Chappell Roan posa de perfil exibindo seus longos cabelos ruivos e ondulados, que incluem pequenas tranças e uma franja encaracolada. Ela usa uma maquiagem marcante com tons prateados nos olhos, joias douradas e um traje em tom bordô que harmoniza com a paleta de cores vibrante da imagem.
Mundo

Astronautas da missão Artemis II acordam com música de Chappell Roan

A canção escolhida foi “Pink Pony Club”, um dos maiores sucessos da artista.

Redação
04 de Abril de 2026
foto para ilustrar matéria sobre o Estreito de Ormuz, rota essencial por onde é transportado cerca de 20% do petróleo mundial
Mundo

Irã libera passagem de navios com cargas essenciais pelo Estreito de Ormuz

Afirmação foi feita por uma agência estatal iraniana; embarcações do Iraque também serão beneficiadas.

Redação e AFP
04 de Abril de 2026
foto do ex-toureiro Ricardo Ortiz, de 51 anos.
Mundo

Ex-toureiro Ricardo Ortiz morre após ataque de touro na Espanha

A tragédia ocorreu enquanto Ricardo trabalhava no desembarque e manejo dos animais

Redação
04 de Abril de 2026
Na imagem, Estreito de Ormuz, localizado no Oriente Médio
Mundo

Trump diz que Irã enfrentará 'o inferno' se não liberar Estreito de Ormuz em até 48 horas

Conflito no Oriente Médio já dura mais um mês.

Redação e AFP
04 de Abril de 2026
Na imagem, foto de baixa resolução capturada de um vídeo em um ambiente interno, possivelmente um restaurante ou bar. No centro, um homem de pele clara, vestindo uma camisa polo azul-marinho e calças claras, está em uma pose curvada com os joelhos dobrados e braços abertos para os lados. Ele tem uma expressão facial de surpresa ou exclamação, com a boca aberta. Outras pessoas aparecem parcialmente desfocadas em primeiro plano e ao fundo, sugerindo um momento de movimento ou interação social.
Mundo

Irã abate caça norte-americano e EUA fazem operação de emergência para buscar pilotos

Operação é a primeira do país desde o início da guerra.

Redação
03 de Abril de 2026
Na imagem, foto de baixa resolução capturada de um vídeo em um ambiente interno, possivelmente um restaurante ou bar. No centro, um homem de pele clara, vestindo uma camisa polo azul-marinho e calças claras, está em uma pose curvada com os joelhos dobrados e braços abertos para os lados. Ele tem uma expressão facial de surpresa ou exclamação, com a boca aberta. Outras pessoas aparecem parcialmente desfocadas em primeiro plano e ao fundo, sugerindo um momento de movimento ou interação social.
Mundo

Pai de influencer que imitou macaco no RJ refaz gesto menos de 24h após filha voltar à Argentina

Empresário também afirmou que foi ele quem pagou a fiança para que a filha responda ao processo em liberdade.

Redação
03 de Abril de 2026
Foto da Terra registrada durante missão Artemis II.
Mundo

Missão Artemis II: NASA divulga primeiras fotos da Terra a caminho da Lua

Registros foram feitos após manobra que colocou a nave Orion em trajetória lunar.

Redação
03 de Abril de 2026
Foto de Christina Marie Plante, desaparecida em maio de 1994, nos EUA.
Mundo

Desaparecida há 32 anos, Christina Marie Plante é encontrada viva

Desaparecida aos 13 anos nos Estados Unidos, ela foi localizada e identificada nesta semana.

Redação
03 de Abril de 2026
Foto de Miguel Díaz-Canel.
Mundo

Cuba liberta mais de 2 mil presos em novo indulto por Semana Santa

Havana caracterizou decisão como um “gesto humanitário e soberano”.

Redação
03 de Abril de 2026
Donald Trump aparece sentado à mesa com as mãos entrelaçadas, vestindo um terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha com detalhes. Ao fundo, as bandeiras dos Estados Unidos compõem o cenário oficial, enquanto ele mantém uma expressão séria voltada para frente.
Mundo

Trump diz que Irã pediu cessar-fogo, mas governo nega

Informação compartilhada pelo presidente dos EUA nas redes sociais foi desmentida pelo governo iraniano.

Redação
01 de Abril de 2026
Um céu intensamente avermelhado encobre uma paisagem com palmeiras e silhuetas de casas, criando uma atmosfera densa e surreal. No lado direito, um homem observa o cenário dominado pela tonalidade escarlate provocada pela fumaça de incêndios florestais.
Mundo

Passagem de ciclone deixa Austrália com céu vermelho; veja vídeo

Fenômeno ocorreu por conta dos ventos fortes do ciclone tropical Narelle que levantaram poeira rica em ferro.

Redação
30 de Março de 2026
Pessoa vestindo uniforme militar verde-escuro, com insígnias douradas nos ombros e colarinho, em ambiente interno com parede de pedra ao fundo.
Mundo

Irã confirma morte de comandante responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz

Alireza Tangsiri foi morto após ataque em Bandar Abbas, no sul do Irã.

Redação
30 de Março de 2026
Homem de terno escuro e gravata azul fala ao microfone em um púlpito, com a bandeira de Israel presa na lapela. Ao fundo, há um painel claro com letras grandes parcialmente visíveis. Ele gesticula com a mão enquanto discursa, em um ambiente que parece ser um evento oficial ou pronunciamento público.
Mundo

Israel vai ampliar operações no sul do Líbano, diz Netanyahu

Segundo o premiê, a medida inclui a expansão da zona de segurança ao norte de Israel.

Redação
29 de Março de 2026
Profissional da saúde é fotografado no interior de uma ambulância. O profissional está protegido com roupas especiais e um face shield.
Mundo

Covid-19: O que se sabe sobre nova variante que já se espalhou por mais de 20 países

Variante ainda não foi identificada no Brasil. Segundo a OMS, apesar do alerta, não há motivo para pânico.

Redação
29 de Março de 2026