Astronautas da Artemis II pousam no Oceano Pacífico após operação de alto risco

Os astronautas da missão Artemis II pousaram no Oceano Pacífico na noite desta sexta-feira (10). Eles realizaram uma operação de alto risco para regressar à Terra. Com quatro astronaustas a bordo, a nave espacial da Nasa precisou proteger a cápsula de temperaturas superiores a 2700 graus Celsius.

Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman passaram por fase final de sua viagem de aproximadamente 10 dias. Isso inclui uma manobra de assistência gravitacional lunar durante a qual eles perdem as comunicações por seis minutos.

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Treze minutos separam a reentrada atmosférica do pouso no Oceano Pacífico, em frente ao litoral de San Diego, na Califórnia, onde um navio da Marinha dos Estados Unidos vai recuperar os astronautas, que passaram por trás da Lua na segunda-feira.

Os astronautas acordaram nesta sexta-feira ao som das músicas "Run to the Water", da banda Live, e "Free", da Zac Brown Band, informou a Nasa.

Por que a Artemis II pousou na Lua?

Durante a missão, os astronautas realizaram testes de sistemas de suporte à vida em condições de espaço profundo, avaliando a comunicação e navegação em trajetórias além da órbita baixa da Terra.

Outro ponto central foi a verificação da comunicação em trajetórias distantes, já que a nave se afastará centenas de milhares de quilômetros da Terra, exigindo estabilidade nos sinais de voz e dados.