Homem ataca duas pessoas na estação de metrô Grand Central, em Nova York

Um homem armado com um facão atacou duas pessoas na estação de metrô Grand Central Station, em Nova York, na manhã deste sábado (11). Policiais que estavam no local contiveram o homem com um disparo.

Informações do Corpo de Bombeiros de Nova York apontam que as duas vítimas do crime foram encaminhadas ao hospital em estado crítico.

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Até o momento, as autoridades investigam a motivação do ataque, mas não revelaram qual o estado de saúde do homem após o tiro.

Em uma publicação da "PIX11 News", uma testemunha disse ter presenciado ao menos um ataque e relatou ter acompanhado a ação dos policiais para que o homem largasse a faca.

Os metrôs de número 4, 5 e 6 não estão parando na estação Grand Station, que segue sendo alvo de trabalhos das autoridades.