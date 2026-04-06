Missão Artemis II inicia fase final de aproximação da Lua

Os astronautas da missão Artemis II iniciaram a fase final da aproximação da Lua, nesta segunda-feira (6), atingindo o ponto de inflexão onde a gravidade lunar exerce uma força maior sobre a espaçonave do que a gravidade da Terra. A nave Orion utilizará a gravidade lunar para ganhar impulso em um sobrevoo que levará a tripulação a uma distância recorde, superando qualquer ponto do espaço alcançado pelo ser humano até hoje. A missão, iniciada na última quarta-feira (1º), entrou no que a Nasa denomina esfera de influência lunar às 4h42 GMT (1h42 de Brasília) e em breve realizará o primeiro sobrevoo lunar desde 1972.