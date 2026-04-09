300 anos de Fortaleza: veja o que abre e fecha durante feriado na cidade

A cidade de Fortaleza completa 300 anos de fundação na próxima segunda-feira (13). Em decorrência da data, o poder público aprovou a instituição de um feriado excepcional, válido apenas para esta ocasião.

Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), em postagem feita no X, a ideia seria que "todos e todas possam aproveitar as comemorações de uma data única e tão marcante quanto os 300 anos e viver o que de melhor a cidade tem a oferecer".

O Diário do Nordeste elaborou um guia com o que abre e o que fecha no tricentenário da Capital.

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O que abre e fecha no aniversário de 300 anos de Fortaleza

Bancos

As unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento nesta segunda-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas em feriados. A exceçao é o pix, que permanece funcionando normalmente.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que, durante o feriado do dia 13 de abril, em comemoração aos 300 anos de Fortaleza, o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará.

No entanto, variações nos horários de funcionamento podem ocorrer. Cabe, então, a cada estabelecimento supermercadista definir seus horários de atendimento.

Lojas de rua

O Sindilojas Fortaleza informa que o comércio de rua está autorizado a funcionar normalmente no aniversário de Fortaleza, contanto que os empreendimentos cumpram as exigências previstas na Convenção Coletiva dos lojistas. Os horários ficarão a cargo de cada comerciante.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza estará fechado na próxima segunda-feira. O empreendimento destaca que, tradicionalmente, não há funcionamento às segundas-feiras, motivo pelo qual o fechamento neste dia segue o cronograma habitual de operação do centro de compras.

Etufor

Para garantir o acesso da população às celebrações do tricentenário, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) garantiu que 15 linhas terão programação especial, com acréscimo de 40 veículos à circulação.

Serão disponibilizados ainda 15 ônibus reservas, disponíveis nos terminais de integração, para uso conforme a demanda da população. Os ônibus estarão à disposição das 5h às 19h, no intuito de suprir qualquer necessidade em tempo real.

Eles serão distribuídos nos Terminais da seguinte maneira:

Messejana (3);

Parangaba (3);

Siqueira (3);

Papicu (2);

Antônio Bezerra (2);

Lagoa (1);

Conjunto Ceará (1).

Metrofor

O metrô e os VLTs de Fortaleza vão funcionar em horários especiais na segunda-feira (13). Confira:

Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 05:40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva;

início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 05:40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva; Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações;

início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações; Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 de Aeroporto;

início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 de Aeroporto; Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e 17h30 saindo de Moura Brasil.

Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi Bosque manterá funcionamento normal durante o feriado municipal da próxima segunda-feira. As lojas, quiosques, operações de alimentação e supermercados funcionarão das 10h às 22h.

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de alimentação: 10h às 22h;

Lojas Americanas: 10h às 22h;

Mercadinho São Luiz: 07h às 22h;

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h;

Lotérica: 10h às 22h;

Caixa Econômica: Fechado;

Cagece: Fechado;

Casa do Cidadão: Fechado;

CCI: Fechado;

Detran: Fechado;

Cinema: confira a programação no site.

Shoppings RioMar

As duas unidades do Shopping RioMar irão funcionar normalmente, sem alteração nos horários, das 10h às 22h, com exceção dos órgãos públicos, que estarão fechados.

Grand Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação;

Academia Smart Fit: 8h às 17h;

Bancos: Fechados.

Shopping Aldeota

No aniversário de Fortaleza, as lojas e quiosques do Shopping Aldeota estarão abertos das 13h às 19h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 19h. Já a academia Greenlife operará em horário estendido, das 7h às 23h.

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: Funcionamento normal de 10h às 22h (facultativo)

Quintal do Nortão: Funcionamento normal de 11h às 23h (facultativo)

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h (facultativo)

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.

North Shopping Maracanaú

Funcionamento normal.

Essa matéria será atualizada conforme o recebimento do retorno dos empreendimentos.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso