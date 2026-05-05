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3º Espaço Girassol é entregue em Fortaleza; veja local e quem pode usar

Equipamento é voltado a crianças e adolescentes com transtornos de neurodesenvolvimento.

Escrito por
Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino ceara@svm.com.br
Ceará
Sala de integração sensorial com piso emborrachado azul e diversos equipamentos lúdicos, incluindo uma piscina de bolinhas amarela em formato de flor, balanços suspensos e uma pequena parede de escalada.
Legenda: Espaço conta com 15 salas para atendimentos individuais ou coletivos.
Foto: Thiago Gadelha.

Famílias da Regional 11 de Fortaleza com crianças e adolescentes com alguma neurodivergência passam a contar com um novo Espaço Girassol, que inicia os atendimentos a partir desta terça-feira (5), no bairro Jóquei Clube. Este é o quarto equipamento da Rede Girassol implantado na cidade, incluindo o Centro de Diagnósticos.

O equipamento está localizado dentro da Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, que também passou por uma requalificação física e hidráulica.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, presente na inauguração, lembrou que a unidade integra os programas municipais Saúde que Cuida Fortaleza e Atenção às Pessoas com Deficiência, que fazem parte do Plano Fortaleza Inclusiva.

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Atualmente, a cidade já conta com um Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, no bairro Edson Queiroz, e mais dois Espaços Girassol em funcionamento nas Regionais 5 e 8. Conforme o prefeito, o próximo equipamento pode ser implantado na Regional 3 até o fim de 2026, mas não deu localização exata.

A primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, destacou a descentralização dos serviços especializados - como fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia - para diversos bairros, e lembrou que a gestão prevê, ao todo, 12 equipamentos do tipo.

“Será um em cada regional até para facilitar o deslocamento das famílias. O Espaço Girassol no seu território ajuda as pessoas atípicas, que muitas vezes se desorganizam”, afirma, lembrando que os atendimentos buscam dar mais autonomia de vida aos pacientes. 

40 mil
pessoas aguardam na fila do Centro Diagnóstico, segundo Cristiane Leitão. A fila é dinâmica e atualizada diariamente.

Fachada branca com uma placa colorida em formato de girassol gigante. Nela, lê-se Espaço Girassol, acompanhado das logomarcas da Prefeitura de Fortaleza e do programa Infância Viva.
Legenda: Novo Espaço Girassol fica dentro de Policlínica do Jóquei Clube.
Foto: Thiago Gadelha.

Quem pode acessar o Espaço?

O equipamento no Jóquei Clube vai funcionar de 7h às 19h e deve proporcionar atendimento de referência a crianças e adolescentes que tenham passado previamente pelo Centro de Diagnóstico Girassol e já tenham laudo fechado. O serviço não funciona porta aberta.

Sáskya Vaz, coordenadora geral do Espaço Girassol, detalha que todo o processo precisa começar no posto de saúde, para só então se obter o encaminhamento aos demais serviços.

Inicialmente, a capacidade será de 2.500 atendimentos mensais, tanto individuais quanto em grupo, abrangendo cerca de 200 pacientes. No entanto, a meta é expandir gradativamente até 9 mil atendimentos mensais.

“As crianças são acompanhadas por um plano terapêutico individualizado, e a gente tenta montar o organograma para facilitar a vida da família”, explica Sáskya. “Mas é um acompanhamento de rotina, não podemos dar alta no outro dia”.

Além do trabalho com os pacientes, as equipes ainda fazem acompanhamento com as mães ou responsáveis, também de forma individual e em grupo. “A criança não vem só, e a família precisa estar organizada para que a criança progrida bem”, completa a coordenadora.

Quarto de acolhimento com paredes brancas e detalhes em azul. Possui sofá bege com almofada de girassol, cama de solteiro, tapete redondo, armário branco e ar-condicionado.
Legenda: Local conta com espaços de acolhimento para crianças e adolescentes com neurodivergência.
Foto: Thiago Gadelha.

Serviços oferecidos no Espaço Girassol

O Espaço Girassol é especializado no acompanhamento de crianças e adolescentes com diagnóstico confirmado de alterações do neurodesenvolvimento, incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down. O local reúne serviços de:

  • Reabilitação especializada
  • Estimulação precoce
  • Desenvolvimento de habilidades
  • Apoio psicossocial
  • Atendimentos individuais e coletivos

Veja onde fica a Rede Girassol:

Espaço Girassol Regional 11
Endereço: Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues (Av. Carneiro de Mendonça, 155 - Jóquei Clube)

Espaço Girassol Regional 8
Endereço: Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele (Av. Juscelino Kubitscheck, 5495 - Passaré)

Espaço Girassol Regional 5
Endereço: Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho (Av. Osório de Paiva, 2466 - Bonsucesso)

Centro de Diagnóstico Girassol
Endereço: Rua Professor Juraci Magalhães Oliveira, 1 - Edson Queiroz

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