Saiba como solicitar retirada de entulhos ou móveis velhos em Fortaleza
Objetos podem ser recolhidos gratuitamente ou levados a Ecopontos.
Especialmente durante o período de chuvas, o descarte incorreto de móveis, entulho e outros objetos de grande porte pode trazer muitos problemas para a cidade e a população. Por isso, é importante saber como descartar corretamente os resíduos mais volumosos, evitando acidentes e danos à saúde pública.
Em Fortaleza, a Prefeitura oferta serviços gratuitos de recolhimento de móveis e entulho. Veja abaixo como contatá-los.
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Como solicitar retirada?
Para quem deseja resolver o problema do entulho sem sair de casa, é possível solicitar remoção de móveis, eletrodomésticos, madeira, pneus e outros objetos de maior volume por meio do caminhão "Limpezinha".
É possível solicitar o serviço pelo telefone 156, pelo SAC da Ecofor (0800 275 4400) e pela Secretaria Regional responsável pelo seu bairro. O "Limpezinha" funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h.
Para onde levar?
Também é possível levar móveis, recicláveis e entulho em pequenas quantidades aos Ecopontos e mini Ecopontos, que estão distribuídos pelas 12 Regionais de Fortaleza.
Atualmente, há 113 desses espaços na Capital. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Materiais recicláveis deixados nesses locais viram crédito no programa Recicla Fortaleza.
Confira os endereços dos Ecopontos da Capital:
Regional 1
ECOPONTO BARRA DO CEARÁ
Rua. Graça Aranha x Tv. 14 de Maio
ECOPONTO VILA VELHA
Rua. Jasmin s/n (por trás do Liceu)
ECOPONTO CARLITO PAMPLONA
Rua Dom Hélio Campos x Av. Tenente Lisboa
ECOPONTO PIRAMBU
Rua Costa Matos x Av. Vila do Mar
ECOPONTO LESTE OESTE
Av. Presidente Castelo Branco, em frente ao nº 2958
ECOPONTO PIRAMBU II
Rua Santa Rosa com Rua Nª Sª das Graças - Pirambu
ECOPONTO JACARECANGA
Av. José Jatahy, esquina com a Av. Sargento Hermínio
ECOPONTO CRISTO REDENTOR
Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em frente ao nº 3833
ECOPONTO ÁLVARO WEYNE
Rua José Acioli, esquina com Avenida Tenente Lisboa
ECOPONTO VILA DO MAR II
Rua Francisco Calaça com Rua Santa Elisa
ECOPONTO VILA DO MAR I
Rua Lídia Petri Gonçalves, em frente ao nº 1140
ECOPONTO FLORESTA
Rua General Mário Hermes esquina com Rua Adolfo Bezerra de Menezes
ECOPONTO LAGOA DO URUBU I
Rua Maria Sousa com Rua Valmir
ECOPONTO LAGOA DO URUBU II
Rua Frei Odilon com Rua Um
ECOPONTO VILA VELHA II
Av. Major Assis com Rua Cecília
ECOPONTO BARRA DO CEARÁ II
Av. Francisco Sá com Rua Helenice Paiva
Regional 2
ECOPONTO SÃO JOÃO DO TAUAPE
Av. Visconde do Rio Branco, s/n
ECOPONTO VARJOTA
Av. Antônio Justa x Rua Meruoca
ECOPONTO PRAIA DO FUTURO
Rua. Coronel José Aurélio Câmara x Av. Dioguinho
ECOPONTO VICENTE PINZON
Rua Veneza x Rua Josias Paulo de Sousa
ECOPONTO VERDES MARES
Rua Júlia Azevedo, 688 - Papicu
Regional 3
ECOPONTO JOVITA FEITOSA
Rua General Figueiredo, esquina com a Rua Cruz Saldanha
ECOPONTO MONTE CASTELO
Rua Gonçalo Lagos, esquina com Rua Catarina Laboure
ECOPONTO ANTÔNIO BEZERRA
Rua Doutor João Guilherme, em frente ao nº 373
ECOPONTO RODOLFO TEÓFILO
Rua Ana Neri com Rua Nunes de Melo
ECOPONTO SÃO GERARDO
Rua Dr. Helio Viana com Rua do Canal
Regional 4
ECOPONTO FÁTIMA
Av. Eduardo Girão x Av. Luciano Carneiro
ECOPONTO VILA PERI
Rua Antônio Costa Mendes x Tv. Augusto Ribeiro
ECOPONTO DAMAS
Rua Júlio César x Rua Afrodísio Gondim
ECOPONTO PARANGABA
Rua Ogum, esquina com a Rua D
ECOPONTO PARREÃO
Rua André Chaves, esquina com Av. Luciano Carneiro
ECOPONTO ITAOCA
Rua Barão de Canindé x Rua Mundica de Paula
ECOPONTO AGUANAMBI
Av. Aguanambi x Rua. José Euclides
Regional 5
ECOPONTO GRANJA PORTUGAL
Rua Duas Nações, 1029
ECOPONTO BONSUCESSO
Rua Emílio de Menezes com a Rua Luzia Moreira
ECOPONTO SIQUEIRA
Rua Luis Montenegro, 318
ECOPONTO GRANJA LISBOA
Rua LO 02 com Rua NS 1 (ao lado da delegacia)
Regional 6
ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
Rua Dr. José Plutarco x Rua Aluísio Barros Leal
ECOPONTO MESSEJANA
Rua Nicolau Coelho com Rua 24 de Novembro
ECOPONTO SÃO BENTO
Tv. José Teixeira Costa x Rua São Benedito
ECOPONTO PAUPINA
Rua Primeiro de Abril x Rua Shirley
ECOPONTO TANCREDO NEVES
Av. José Leon x Rua da Cachoeira
ECOPONTO AEROLÂNDIA
Rua Tenente Roma x BR 116
ECOPONTO LAGOA REDONDA
Rua Paulo Coelho esquina com Rua Paulo Freire
ECOPONTO MESSEJANA II
Rua José Hipólito, próximo ao nº 819
ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS II
Av. Desembargador Gonzaga com Av. Heitor de Oliveira Albuquerque
ECOPONTO (LAGOA DA ZEZA)
Rua Castro de Alencar com Avenida Rogaciano Leite
ECOPONTO SÃO BENTO II
Rua Oliveira Lemos com Rua José Leitão
Regional 7
ECOPONTO EDSON QUEIROZ
Rua Vereador José Batista x Rua Hil de Moraes
ECOPONTO CIDADE 2000
Rua Giselda Cysne x Rua Sólon Carvalho
ECOPONTO SAPIRANGA
Rua Edilson Brasil Soares x Rua Bill Cartaxo
ECOPONTO GUARARAPES
Rua Paulo Roberto Pinheiro x Avenida Washington Soares.
ECOPONTO COCÓ
Av. Padre Antônio Tomás, em frente ao nº 2656 (entre as avenidas Engenheiro Santana Júnior e Almirante Henrique Sabóia)
ECOPONTO LUCIANO CAVALCANTE
Rua Monsenhor Carneiro da Cunha x Rua Jaime Leonel
ECOPONTO SAPIRANGA II
Rua Dr. Correia Lima x Rua Itamar Espíndola
ECOPONTO SAPIRANGA III
Av. Evilásio Almeida com Rua Joaquim Coelho
Regional 8
ECOPONTO CONJUNTO JOSÉ WALTER
Av. B x Rua 22 (por trás do 8º Distrito Policial)
ECOPONTO SERRINHA
Rua Frei Alemão x Rua Inácio Parente
ECOPONTO PARQUE DOIS IRMÃOS
Rua H x Rua K
ECOPONTO DIAS MACEDO
Rua Marechal Bittencourt x Rua Capitão João Ferreira Lima
ECOPONTO CIDADE JARDIM II
Rua 16, Quadra 8
ECOPONTO JARDIM UNIÃO
Rua Menor Gerônimo, 2930
ECOPONTO ITAPERI
Rua Paraguaçu com Av. Doutor Silas Munguba (ao lado do Centro de Educação Infantil)
ECOPONTO JOSÉ WALTER II
Av. I com Av. E
Regional 9
ECOPONTO JANGURUSSU
Av. Castelo de Castro x Rua. Gergelim, próximo ao nº 1200
ECOPONTO SÍTIO SÃO JOÃO
Rua Recanto Verde 42, nº 287 - Jangurussu
ECOPONTO CAJAZEIRAS
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, S/N (ao lado do n° 414)
ECOPONTO JARDIM GLÓRIA
Rua Beatriz com Rua Cinco
ECOPONTO JOÃO PAULO II
Rua 23 com Rua K, em frente ao nº 41
ECOPONTO SANTA FILOMENA
Rua Domingos Alves Ribeiro com Rua Paraisópolis
ECOPONTO ALAMEDA DAS PALMEIRAS
Residencial Palmeiras dos Índios, próximo a Av. Dionísio Leonel Alencar
Regional 10
ECOPONTO CONJUNTO ESPERANÇA
Av. Penetração Norte Sul x Rua do Canal
ECOPONTO ARACAPÉ
Rua Miguel Aragão x Rua Nossa Sra. Aparecida
ECOPONTO JARDIM CEARENSE
Rua Holanda com Rua Cel. Jaime Rolemberg
ECOPONTO MONDUBIM
Rua Carlos Pimenta, em frente ao nº 506
ECOPONTO MONDUBIM II
Rua B x Rua Mangaba
ECOPONTO CARTIER
Rua Quartzo, esquina com Rua Ônix
Regional 11
ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ
Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 721
ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ II
Av. C x Rua 1001
ECOPONTO JÓQUEI CLUBE
Rua Perdigão de Oliveira x Rua Silveira Filho
ECOPONTO PICI
Rua Pernambuco, próximo ao nº 600
ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ I
Rua 442 x Rua 432
ECOPONTO AUTRAN NUNES
Av. Senador Fernandes Távora, esquina com a rua Desembargador Felismino
ECOPONTO JOÃO XXIII
Travessa Rio de Janeiro com rua Maceió
ECOPONTO AUTRAN NUNES II
Rua Pinhais com rua Hipólito Pamplona
ECOPONTO BELA VISTA
Rua Rio Grande do Sul com rua Maria Andrade
ECOPONTO DOM LUSTOSA
Rua Coronel Matos Dourado com Rua Vitória
Regional 12
ECOPONTO CENTRO
Rua Alberto Nepomuceno x Tv. Icó
ECOPONTO CENTRO II
Rua Guilherme Rocha, 1427 - Centro
ECOPONTO SÃO SEBASTIÃO
Rua Clarindo de Queiroz, em frente ao nº 1596