Saiba como solicitar retirada de entulhos ou móveis velhos em Fortaleza

Especialmente durante o período de chuvas, o descarte incorreto de móveis, entulho e outros objetos de grande porte pode trazer muitos problemas para a cidade e a população. Por isso, é importante saber como descartar corretamente os resíduos mais volumosos, evitando acidentes e danos à saúde pública.

Em Fortaleza, a Prefeitura oferta serviços gratuitos de recolhimento de móveis e entulho. Veja abaixo como contatá-los.

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Como solicitar retirada?

Para quem deseja resolver o problema do entulho sem sair de casa, é possível solicitar remoção de móveis, eletrodomésticos, madeira, pneus e outros objetos de maior volume por meio do caminhão "Limpezinha".

É possível solicitar o serviço pelo telefone 156, pelo SAC da Ecofor (0800 275 4400) e pela Secretaria Regional responsável pelo seu bairro. O "Limpezinha" funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h.

Para onde levar?

Também é possível levar móveis, recicláveis e entulho em pequenas quantidades aos Ecopontos e mini Ecopontos, que estão distribuídos pelas 12 Regionais de Fortaleza.

Atualmente, há 113 desses espaços na Capital. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Materiais recicláveis deixados nesses locais viram crédito no programa Recicla Fortaleza.

Confira os endereços dos Ecopontos da Capital:

Regional 1

ECOPONTO BARRA DO CEARÁ

Rua. Graça Aranha x Tv. 14 de Maio

ECOPONTO VILA VELHA

Rua. Jasmin s/n (por trás do Liceu)

ECOPONTO CARLITO PAMPLONA

Rua Dom Hélio Campos x Av. Tenente Lisboa

ECOPONTO PIRAMBU

Rua Costa Matos x Av. Vila do Mar

ECOPONTO LESTE OESTE

Av. Presidente Castelo Branco, em frente ao nº 2958

ECOPONTO PIRAMBU II

Rua Santa Rosa com Rua Nª Sª das Graças - Pirambu

ECOPONTO JACARECANGA

Av. José Jatahy, esquina com a Av. Sargento Hermínio

ECOPONTO CRISTO REDENTOR

Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em frente ao nº 3833

ECOPONTO ÁLVARO WEYNE

Rua José Acioli, esquina com Avenida Tenente Lisboa

ECOPONTO VILA DO MAR II

Rua Francisco Calaça com Rua Santa Elisa

ECOPONTO VILA DO MAR I

Rua Lídia Petri Gonçalves, em frente ao nº 1140

ECOPONTO FLORESTA

Rua General Mário Hermes esquina com Rua Adolfo Bezerra de Menezes

ECOPONTO LAGOA DO URUBU I

Rua Maria Sousa com Rua Valmir

ECOPONTO LAGOA DO URUBU II

Rua Frei Odilon com Rua Um

ECOPONTO VILA VELHA II

Av. Major Assis com Rua Cecília

ECOPONTO BARRA DO CEARÁ II

Av. Francisco Sá com Rua Helenice Paiva

Regional 2

ECOPONTO SÃO JOÃO DO TAUAPE

Av. Visconde do Rio Branco, s/n

ECOPONTO VARJOTA

Av. Antônio Justa x Rua Meruoca

ECOPONTO PRAIA DO FUTURO

Rua. Coronel José Aurélio Câmara x Av. Dioguinho

ECOPONTO VICENTE PINZON

Rua Veneza x Rua Josias Paulo de Sousa

ECOPONTO VERDES MARES

Rua Júlia Azevedo, 688 - Papicu

Regional 3

ECOPONTO JOVITA FEITOSA

Rua General Figueiredo, esquina com a Rua Cruz Saldanha

ECOPONTO MONTE CASTELO

Rua Gonçalo Lagos, esquina com Rua Catarina Laboure

ECOPONTO ANTÔNIO BEZERRA

Rua Doutor João Guilherme, em frente ao nº 373

ECOPONTO RODOLFO TEÓFILO

Rua Ana Neri com Rua Nunes de Melo

ECOPONTO SÃO GERARDO

Rua Dr. Helio Viana com Rua do Canal

Regional 4

ECOPONTO FÁTIMA

Av. Eduardo Girão x Av. Luciano Carneiro

ECOPONTO VILA PERI

Rua Antônio Costa Mendes x Tv. Augusto Ribeiro

ECOPONTO DAMAS

Rua Júlio César x Rua Afrodísio Gondim

ECOPONTO PARANGABA

Rua Ogum, esquina com a Rua D

ECOPONTO PARREÃO

Rua André Chaves, esquina com Av. Luciano Carneiro

ECOPONTO ITAOCA

Rua Barão de Canindé x Rua Mundica de Paula

ECOPONTO AGUANAMBI

Av. Aguanambi x Rua. José Euclides

Regional 5

ECOPONTO GRANJA PORTUGAL

Rua Duas Nações, 1029

ECOPONTO BONSUCESSO

Rua Emílio de Menezes com a Rua Luzia Moreira

ECOPONTO SIQUEIRA

Rua Luis Montenegro, 318

ECOPONTO GRANJA LISBOA

Rua LO 02 com Rua NS 1 (ao lado da delegacia)

Regional 6

ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS

Rua Dr. José Plutarco x Rua Aluísio Barros Leal

ECOPONTO MESSEJANA

Rua Nicolau Coelho com Rua 24 de Novembro

ECOPONTO SÃO BENTO

Tv. José Teixeira Costa x Rua São Benedito

ECOPONTO PAUPINA

Rua Primeiro de Abril x Rua Shirley

ECOPONTO TANCREDO NEVES

Av. José Leon x Rua da Cachoeira

ECOPONTO AEROLÂNDIA

Rua Tenente Roma x BR 116

ECOPONTO LAGOA REDONDA

Rua Paulo Coelho esquina com Rua Paulo Freire

ECOPONTO MESSEJANA II

Rua José Hipólito, próximo ao nº 819

ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS II

Av. Desembargador Gonzaga com Av. Heitor de Oliveira Albuquerque

ECOPONTO (LAGOA DA ZEZA)

Rua Castro de Alencar com Avenida Rogaciano Leite

ECOPONTO SÃO BENTO II

Rua Oliveira Lemos com Rua José Leitão

Regional 7

ECOPONTO EDSON QUEIROZ

Rua Vereador José Batista x Rua Hil de Moraes

ECOPONTO CIDADE 2000

Rua Giselda Cysne x Rua Sólon Carvalho

ECOPONTO SAPIRANGA

Rua Edilson Brasil Soares x Rua Bill Cartaxo

ECOPONTO GUARARAPES

Rua Paulo Roberto Pinheiro x Avenida Washington Soares.

ECOPONTO COCÓ

Av. Padre Antônio Tomás, em frente ao nº 2656 (entre as avenidas Engenheiro Santana Júnior e Almirante Henrique Sabóia)

ECOPONTO LUCIANO CAVALCANTE

Rua Monsenhor Carneiro da Cunha x Rua Jaime Leonel

ECOPONTO SAPIRANGA II

Rua Dr. Correia Lima x Rua Itamar Espíndola

ECOPONTO SAPIRANGA III

Av. Evilásio Almeida com Rua Joaquim Coelho

Regional 8

ECOPONTO CONJUNTO JOSÉ WALTER

Av. B x Rua 22 (por trás do 8º Distrito Policial)

ECOPONTO SERRINHA

Rua Frei Alemão x Rua Inácio Parente

ECOPONTO PARQUE DOIS IRMÃOS

Rua H x Rua K

ECOPONTO DIAS MACEDO

Rua Marechal Bittencourt x Rua Capitão João Ferreira Lima

ECOPONTO CIDADE JARDIM II

Rua 16, Quadra 8

ECOPONTO JARDIM UNIÃO

Rua Menor Gerônimo, 2930

ECOPONTO ITAPERI

Rua Paraguaçu com Av. Doutor Silas Munguba (ao lado do Centro de Educação Infantil)

ECOPONTO JOSÉ WALTER II

Av. I com Av. E

Regional 9

ECOPONTO JANGURUSSU

Av. Castelo de Castro x Rua. Gergelim, próximo ao nº 1200

ECOPONTO SÍTIO SÃO JOÃO

Rua Recanto Verde 42, nº 287 - Jangurussu

ECOPONTO CAJAZEIRAS

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, S/N (ao lado do n° 414)

ECOPONTO JARDIM GLÓRIA

Rua Beatriz com Rua Cinco

ECOPONTO JOÃO PAULO II

Rua 23 com Rua K, em frente ao nº 41

ECOPONTO SANTA FILOMENA

Rua Domingos Alves Ribeiro com Rua Paraisópolis

ECOPONTO ALAMEDA DAS PALMEIRAS

Residencial Palmeiras dos Índios, próximo a Av. Dionísio Leonel Alencar

Regional 10

ECOPONTO CONJUNTO ESPERANÇA

Av. Penetração Norte Sul x Rua do Canal

ECOPONTO ARACAPÉ

Rua Miguel Aragão x Rua Nossa Sra. Aparecida

ECOPONTO JARDIM CEARENSE

Rua Holanda com Rua Cel. Jaime Rolemberg

ECOPONTO MONDUBIM

Rua Carlos Pimenta, em frente ao nº 506

ECOPONTO MONDUBIM II

Rua B x Rua Mangaba

ECOPONTO CARTIER

Rua Quartzo, esquina com Rua Ônix

Regional 11

ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 721

ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ II

Av. C x Rua 1001

ECOPONTO JÓQUEI CLUBE

Rua Perdigão de Oliveira x Rua Silveira Filho

ECOPONTO PICI

Rua Pernambuco, próximo ao nº 600

ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ I

Rua 442 x Rua 432

ECOPONTO AUTRAN NUNES

Av. Senador Fernandes Távora, esquina com a rua Desembargador Felismino

ECOPONTO JOÃO XXIII

Travessa Rio de Janeiro com rua Maceió

ECOPONTO AUTRAN NUNES II

Rua Pinhais com rua Hipólito Pamplona

ECOPONTO BELA VISTA

Rua Rio Grande do Sul com rua Maria Andrade

ECOPONTO DOM LUSTOSA

Rua Coronel Matos Dourado com Rua Vitória

Regional 12

ECOPONTO CENTRO

Rua Alberto Nepomuceno x Tv. Icó

ECOPONTO CENTRO II

Rua Guilherme Rocha, 1427 - Centro

ECOPONTO SÃO SEBASTIÃO

Rua Clarindo de Queiroz, em frente ao nº 1596