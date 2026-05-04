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Saiba como solicitar retirada de entulhos ou móveis velhos em Fortaleza

Objetos podem ser recolhidos gratuitamente ou levados a Ecopontos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Móveis podem ser recolhidos em casa ou levados para Ecopontos.
Legenda: Móveis podem ser recolhidos em casa ou levados para Ecopontos.
Foto: Camila Lima.

Especialmente durante o período de chuvas, o descarte incorreto de móveis, entulho e outros objetos de grande porte pode trazer muitos problemas para a cidade e a população. Por isso, é importante saber como descartar corretamente os resíduos mais volumosos, evitando acidentes e danos à saúde pública.

Em Fortaleza, a Prefeitura oferta serviços gratuitos de recolhimento de móveis e entulho. Veja abaixo como contatá-los.

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Como solicitar retirada?

Para quem deseja resolver o problema do entulho sem sair de casa, é possível solicitar remoção de móveis, eletrodomésticos, madeira, pneus e outros objetos de maior volume por meio do caminhão "Limpezinha".

É possível solicitar o serviço pelo telefone 156, pelo SAC da Ecofor (0800 275 4400) e pela Secretaria Regional responsável pelo seu bairro. O "Limpezinha" funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h.

Para onde levar?

Também é possível levar móveis, recicláveis e entulho em pequenas quantidades aos Ecopontos e mini Ecopontos, que estão distribuídos pelas 12 Regionais de Fortaleza.

Atualmente, há 113 desses espaços na Capital. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Materiais recicláveis deixados nesses locais viram crédito no programa Recicla Fortaleza. 

Confira os endereços dos Ecopontos da Capital:

Regional 1

ECOPONTO BARRA DO CEARÁ
Rua. Graça Aranha x Tv. 14 de Maio

ECOPONTO VILA VELHA
Rua. Jasmin s/n (por trás do Liceu)

ECOPONTO CARLITO PAMPLONA
Rua Dom Hélio Campos x Av. Tenente Lisboa

ECOPONTO PIRAMBU
Rua Costa Matos x Av. Vila do Mar

ECOPONTO LESTE OESTE
Av. Presidente Castelo Branco, em frente ao nº 2958

ECOPONTO PIRAMBU II
Rua Santa Rosa com Rua Nª Sª das Graças - Pirambu

ECOPONTO JACARECANGA
Av. José Jatahy, esquina com a Av. Sargento Hermínio

ECOPONTO CRISTO REDENTOR
Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em frente ao nº 3833

ECOPONTO ÁLVARO WEYNE
Rua José Acioli, esquina com Avenida Tenente Lisboa

ECOPONTO VILA DO MAR II
Rua Francisco Calaça com Rua Santa Elisa

ECOPONTO VILA DO MAR I
Rua Lídia Petri Gonçalves, em frente ao nº 1140

ECOPONTO FLORESTA
Rua General Mário Hermes esquina com Rua Adolfo Bezerra de Menezes

ECOPONTO LAGOA DO URUBU I
Rua Maria Sousa com Rua Valmir

ECOPONTO LAGOA DO URUBU II
Rua Frei Odilon com Rua Um

ECOPONTO VILA VELHA II
Av. Major Assis com Rua Cecília

ECOPONTO BARRA DO CEARÁ II
Av. Francisco Sá com Rua Helenice Paiva

Regional 2

ECOPONTO SÃO JOÃO DO TAUAPE
Av. Visconde do Rio Branco, s/n

ECOPONTO VARJOTA
Av. Antônio Justa x Rua Meruoca

ECOPONTO PRAIA DO FUTURO
Rua. Coronel José Aurélio Câmara x Av. Dioguinho

ECOPONTO VICENTE PINZON
Rua Veneza x Rua Josias Paulo de Sousa

ECOPONTO VERDES MARES
Rua Júlia Azevedo, 688 - Papicu

Regional 3

ECOPONTO JOVITA FEITOSA
Rua General Figueiredo, esquina com a Rua Cruz Saldanha

ECOPONTO MONTE CASTELO
Rua Gonçalo Lagos, esquina com Rua Catarina Laboure

ECOPONTO ANTÔNIO BEZERRA
Rua Doutor João Guilherme, em frente ao nº 373

ECOPONTO RODOLFO TEÓFILO
Rua Ana Neri com Rua Nunes de Melo

ECOPONTO SÃO GERARDO
Rua Dr. Helio Viana com Rua do Canal

Regional 4

ECOPONTO FÁTIMA
Av. Eduardo Girão x Av. Luciano Carneiro

ECOPONTO VILA PERI
Rua Antônio Costa Mendes x Tv. Augusto Ribeiro

ECOPONTO DAMAS
Rua Júlio César x Rua Afrodísio Gondim

ECOPONTO PARANGABA
Rua Ogum, esquina com a Rua D

ECOPONTO PARREÃO
Rua André Chaves, esquina com Av. Luciano Carneiro

ECOPONTO ITAOCA
Rua Barão de Canindé x Rua Mundica de Paula

ECOPONTO AGUANAMBI
Av. Aguanambi x Rua. José Euclides

Regional 5

ECOPONTO GRANJA PORTUGAL
Rua Duas Nações, 1029

ECOPONTO BONSUCESSO
Rua Emílio de Menezes com a Rua Luzia Moreira

ECOPONTO SIQUEIRA
Rua Luis Montenegro, 318

ECOPONTO GRANJA LISBOA
Rua LO 02 com Rua NS 1 (ao lado da delegacia)

Regional 6

ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
Rua Dr. José Plutarco x Rua Aluísio Barros Leal

ECOPONTO MESSEJANA
Rua Nicolau Coelho com Rua 24 de Novembro

ECOPONTO SÃO BENTO
Tv. José Teixeira Costa x Rua São Benedito

ECOPONTO PAUPINA
Rua Primeiro de Abril x Rua Shirley

ECOPONTO TANCREDO NEVES
Av. José Leon x Rua da Cachoeira

ECOPONTO AEROLÂNDIA
Rua Tenente Roma x BR 116

ECOPONTO LAGOA REDONDA
Rua Paulo Coelho esquina com Rua Paulo Freire

ECOPONTO MESSEJANA II
Rua José Hipólito, próximo ao nº 819

ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS II
Av. Desembargador Gonzaga com Av. Heitor de Oliveira Albuquerque

ECOPONTO (LAGOA DA ZEZA)
Rua Castro de Alencar com Avenida Rogaciano Leite

ECOPONTO SÃO BENTO II
Rua Oliveira Lemos com Rua José Leitão

Regional 7

ECOPONTO EDSON QUEIROZ
Rua Vereador José Batista x Rua Hil de Moraes

ECOPONTO CIDADE 2000
Rua Giselda Cysne x Rua Sólon Carvalho

ECOPONTO SAPIRANGA
Rua Edilson Brasil Soares x Rua Bill Cartaxo

ECOPONTO GUARARAPES
Rua Paulo Roberto Pinheiro x Avenida Washington Soares.

ECOPONTO COCÓ
Av. Padre Antônio Tomás, em frente ao nº 2656 (entre as avenidas Engenheiro Santana Júnior e Almirante Henrique Sabóia)

ECOPONTO LUCIANO CAVALCANTE
Rua Monsenhor Carneiro da Cunha x Rua Jaime Leonel

ECOPONTO SAPIRANGA II
Rua Dr. Correia Lima x Rua Itamar Espíndola

ECOPONTO SAPIRANGA III
Av. Evilásio Almeida com Rua Joaquim Coelho

Regional 8

ECOPONTO CONJUNTO JOSÉ WALTER
Av. B x Rua 22 (por trás do 8º Distrito Policial)

ECOPONTO SERRINHA
Rua Frei Alemão x Rua Inácio Parente

ECOPONTO PARQUE DOIS IRMÃOS
Rua H x Rua K

ECOPONTO DIAS MACEDO
Rua Marechal Bittencourt x Rua Capitão João Ferreira Lima

ECOPONTO CIDADE JARDIM II
Rua 16, Quadra 8

ECOPONTO JARDIM UNIÃO
Rua Menor Gerônimo, 2930

ECOPONTO ITAPERI
Rua Paraguaçu com Av. Doutor Silas Munguba (ao lado do Centro de Educação Infantil)

ECOPONTO JOSÉ WALTER II
Av. I com Av. E

Regional 9

ECOPONTO JANGURUSSU
Av. Castelo de Castro x Rua. Gergelim, próximo ao nº 1200

ECOPONTO SÍTIO SÃO JOÃO
Rua Recanto Verde 42, nº 287 - Jangurussu

ECOPONTO CAJAZEIRAS
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, S/N (ao lado do n° 414)

ECOPONTO JARDIM GLÓRIA
Rua Beatriz com Rua Cinco

ECOPONTO JOÃO PAULO II
Rua 23 com Rua K, em frente ao nº 41

ECOPONTO SANTA FILOMENA
Rua Domingos Alves Ribeiro com Rua Paraisópolis

ECOPONTO ALAMEDA DAS PALMEIRAS
Residencial Palmeiras dos Índios, próximo a Av. Dionísio Leonel Alencar

Regional 10

ECOPONTO CONJUNTO ESPERANÇA
Av. Penetração Norte Sul x Rua do Canal

ECOPONTO ARACAPÉ
Rua Miguel Aragão x Rua Nossa Sra. Aparecida

ECOPONTO JARDIM CEARENSE
Rua Holanda com Rua Cel. Jaime Rolemberg

ECOPONTO MONDUBIM
Rua Carlos Pimenta, em frente ao nº 506

ECOPONTO MONDUBIM II
Rua B x Rua Mangaba

ECOPONTO CARTIER
Rua Quartzo, esquina com Rua Ônix

Regional 11

ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ
Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 721

ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ II
Av. C x Rua 1001

ECOPONTO JÓQUEI CLUBE
Rua Perdigão de Oliveira x Rua Silveira Filho

ECOPONTO PICI
Rua Pernambuco, próximo ao nº 600

ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ I
Rua 442 x Rua 432

ECOPONTO AUTRAN NUNES
Av. Senador Fernandes Távora, esquina com a rua Desembargador Felismino

ECOPONTO JOÃO XXIII
Travessa Rio de Janeiro com rua Maceió

ECOPONTO AUTRAN NUNES II
Rua Pinhais com rua Hipólito Pamplona

ECOPONTO BELA VISTA
Rua Rio Grande do Sul com rua Maria Andrade

ECOPONTO DOM LUSTOSA
Rua Coronel Matos Dourado com Rua Vitória

Regional 12

ECOPONTO CENTRO
Rua Alberto Nepomuceno x Tv. Icó

ECOPONTO CENTRO II
Rua Guilherme Rocha, 1427 - Centro 

ECOPONTO SÃO SEBASTIÃO
Rua Clarindo de Queiroz, em frente ao nº 1596 

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