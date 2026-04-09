Perdeu documento nas estações ou trens do metrô de Fortaleza? Saiba como recuperar

Passageiros que perderam seus documentos nas estações e trens da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), em Fortaleza, podem consultar virtualmente o banco de dados do setor de Achados e Perdidos do sistema metroviário para recuperar os itens.

Só nos três primeiros meses deste ano, de acordo com a companhia, 99 documentos perdidos foram recolhidos pelas equipes que cuidam da segurança e da administração do Metrofor. No entanto, desse total, apenas nove foram devolvidos aos donos.

1.949 É o número de documentos perdidos nas estações ou nos trens do Metrofor em 2025, mas apenas 595 foram entregues aos donos.

Se não forem resgatados em até 90 dias, os papéis são encaminhados aos Correios, que dispõem de um setor especializado para a guarda e devolução.

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Como recuperar o documento?

Para saber se o seu pertence foi recolhido pelas equipes de segurança ou de estação, basta acessar o setor de Achados e Perdidos no site do Metrofor e fazer a busca pelo número do documento.

Caso o sistema confirme o achado no setor, o proprietário deve se dirigir à central, localizada na Estação Chico da Silva, no Centro da Cidade, e resgatar o pertence. O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 19h, e aos sábados, de 8h às 14h.