Próximo feriado em Fortaleza é só daqui a um mês; veja calendário
Em um mês e meio, cearenses tiveram seis feriados. Agora, próxima folga é em junho.
Após uma grande sequência de feriados locais e nacionais, os fortalezenses terão agora um mês inteiro de trabalho até o próximo descanso laboral extra. Isso porque Corpus Christi cairá no dia 4 de junho, uma quinta-feira.
A festa católica que celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia ocorre sempre 60 dias depois da Páscoa, na segunda quinta-feira após o domingo de Pentecostes.
Conforme o calendário nacional, no entanto, a data é considerada ponto facultativo. Apesar de não ser um feriado nacional, o dia é considerado feriado em muitas cidades brasileiras, a exempo de Fortaleza, de acordo com a lei municipal 8.796/2003.
Uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) dá autonomia aos estados e municípios para decidirem se o dia será um feriado ou um ponto facultativo.
O próximo feriado em Fortaleza quebra um longo período de pausas sequenciais na rotina de trabalho. Em apenas um mês e meio, os cearenses tiveram seis feriados no calendário, entre locais, estaduais e nacionais. Foram dois feriados em março, três em abril e um em maio, celebrado na última sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador.
Veja também
Quais os próximos feriados de 2026?
Embora muitas datas festivas já tenham passado em 2026, alguns feriados nacionais e alguns feriadões estão marcados para os próximos meses. Confira a lista:
Junho
- 4 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo).
Setembro
- 7 de setembro, segunda-feira – Independência do Brasil (feriado nacional).
Outubro
- 12 de outubro, segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional).
Novembro
- 2 de novembro, segunda-feira – Finados (feriado nacional);
- 15 de novembro, domingo – Proclamação da República (feriado nacional);
- 20 de novembro, sexta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional).
Dezembro
- 24 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h);
- 25 de dezembro, sexta-feira – Natal (feriado nacional);
- 31 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 13h).
Feriado em Fortaleza
Agosto
- 15 de agosto, sábado – Dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira da Capital.