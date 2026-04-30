Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Terça-feira, 28 de abril de 2026. Era tarde da noite quando o porteiro Werik Lima, 29, chegou do trabalho e decidiu limpar a área externa da casa onde mora com a família, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Enquanto varria a calçada, ele ouviu um estrondo assustador e correu desnorteado.

O vídeo do momento em que Werik se assusta com um trovão viralizou nas redes sociais. Ele não sabe quem postou primeiro, até porque só mandou as imagens para a esposa, que se divertiu com o desespero do marido. Ela mandou no grupo da família, que encaminhou para outros grupos, e o resto é história.

"Quando comecei a varrer [a calçada], estava só nublado. Não esperava aquele trovão. De repente, veio o estrondo. Eu achava que era o poste pegando fogo ou alguma outra coisa, aí vi que não era", conta o porteiro.

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'Gata Laramie' também se assustou com trovão

Outro detalhe que chama atenção na cena é a gata do caririense, chamada Laramie, que também se assusta com o som. "Minha gata saiu correndo sem destino. Chegou no outro dia, toda molhada. Foi engraçado demais. Nem sabia que ia viralizar. Tem muita gente falando, comentando", disse Werik.

"Minha vassoura foi que me segurou", concluiu ele, aos risos.