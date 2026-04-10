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Cariri concentra 7 das 10 cidades com maiores médias de chuvas em 2026

No ano anterior, nenhum município do Cariri esteve no topo da lista.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Ceará
chuvas fortes
Legenda: Apesar do protagonismo do Cariri, o município com a maior média está na região oposta.
Foto: Helene Santos/SVM.

Entre as 10 cidades com maiores médias de chuva no Ceará em 2026, sete estão situadas na Região do Cariri. O balanço é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até esta sexta-feira (10) e demonstra uma particularidade na lista, que, em 2025, no mesmo período, apresentava outros municípios como protagonistas. 

Apesar de não ter concluído o período da quadra chuvosa — que compreende os meses de fevereiro a maio — alguns municípios do Cariri já têm se destacado pelas fortes chuvas durante estes primeiros meses do ano.

Dez cidades com maiores médias de chuvas no Ceará em 2026:

  • Moraújo - 961 mm (Litoral Norte);
  • Baixio - 916.5 mm (Cariri);
  • Caririaçu - 889.3 mm (Cariri);
  • Crato - 887.4 mm (Cariri);
  • Granja - 864.3 mm (Litoral Norte);
  • Missão Velha - 840.3 mm (Cariri);
  • Abaiara - 834 mm (Cariri);
  • Maracanaú - 829.5 mm (Litoral de Fortaleza);
  • Várzea Alegre - 827.4 mm (Cariri);
  • Ipaumirim - 810 mm (Cariri).

Com médias de precipitações entre 810 e 916 milímetros, os sete municípios do Cariri na lista dos mais chuvosos são: 

  • Caririraçu;
  • Crato;
  • Missão Velha;
  • Abaiara;
  • Várzea Alegre;
  • Baixio;
  • Ipaumirim.

O mais chuvoso da região é o município de Baixio, que ocupa o 2º lugar geral do ranking do Estado.

No ano passado, o município mais chuvoso do Cariri foi Cariús, que só apareceu na lista em 25º no Ceará. Atualmente, ele está em 11º da lista, com 806.4 milímetros de média de precipitação.

Por que a Região do Cariri concentrou mais chuvas? 

O volume expressivo de chuvas na Região do Cariri neste começo de ano já era esperado. "Ao analisar os dados da série histórica, de 1981 até 2023, a gente consegue perceber que a tendência para a região é de aumento da precipitação", explica o professor e coordenador do Laboratório de Climatologia e Estudos Ambientais (Climas), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Antônio Júnior. 

Por isso, para o especialista, nenhum fenômeno anormal pode ser apontado como causador do protagonismo do Cariri no ranking estadual. 

Mesmo que o ano de 2025 tenha sido menos chuvoso na região, "com a análise dos dados estatísticos, a gente consegue identificar que o desvio para os próximos anos é que as tendências aumentem em toda a Região do Cariri", diz o especialista.

O professor aponta que estudo realizado neste ano no Laboratório de Climatologia da UFC observou diversos fatores climáticos, oceânicos e geográficos que revelaram uma probabilidade de 1,2% de aumento de chuvas para o Cariri. "A partir de 1,9% essa taxa significa um valor forte, mas 1,2% já pode representar uma tendência de que as precipitações vão aumentar no decorrer dos anos naquela região", diz.

Início do ano favorece o Sul do Estado com chuvas

Para além do que mostrou o estudo, entender o calendário de chuvas do Ceará é imprescindível para compreender o protagonismo do Cariri na lista. A região está localizada no sul do estado do Ceará e, "nos primeiros meses do ano, a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), que é o nosso principal sistema atmosférico, atua com mais força no sul do Estado", explica o especialista. 

A Zona de Convergência Intertropical é uma faixa de nuvens carregadas que circula a região equatorial do globo. Esse é o principal sistema meteorológico causador de chuvas intensas no norte e nordeste do Brasil durante o primeiro semestre.

Na chamada pré-estação chuvosa, que são aqueles meses que antecedem fevereiro, um outro sistema atmosférico também beneficia o sul do Ceará: "O chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) é um sistema que atua mais intensamente no final e no comecinho do ano, principalmente até o mês de janeiro, e ele causa mais chuvas no sul do Estado", explica Antônio.

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Segundo o professor, é "por isso que as precipitações lá na região do Cariri iniciam até um pouco antes do que no restante do estado do Ceará". 

O Vórtice Ciclônico de Altos Níveisé um sistema de baixa pressão situado a cerca de 10 km de altitude. Ele causa tempo seco no centro devido à descida de ar seco (subsidência), mas gera fortes chuvas, ventos e granizo nas suas bordas, comum no Nordeste e Sudeste.

Em 2026, esse fenômeno atuou por mais tempo no Ceará, trazendo chuvas fortes até o mês de fevereiro. "Isso causou mais precipitações significativas no sul do Estado e um pouco menos no norte, onde esse vórtice normalmente não tem tanta força". 

A permanência do Cariri na lista de maiores médias de chuvas, porém, pode não se sustentar por muito tempo. "O mês de abril é habitualmente o mês mais chuvoso no Litoral Norte. Então, ainda não dá pra saber se a lista pode ficar mais equilibrada entre norte e sul", aponta o professor da UFC. 

Primeiro lugar da lista está em região oposta ao Cariri

Localizado no Noroeste do Ceará, Moraújo, a mais de 600 km da Região do Cariri, é o município com a maior média anual de chuva do Estado em 2026, com 961 milímetros. 

Apesar de não estar em uma região favorecida pelas chuvas nos primeiros meses do ano, "esse município fica próximo de áreas serranas, fato que favorece o aumento da nebulosidade e faz com que, em alguns períodos, principalmente da tarde, chuvas intensas aconteçam", conforme explicação do meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues. 

As chuvas na cidade, inclusive, foram suficientes para fazer sangrar o único açude do Município, o açude Várzea da Volta, que abastece a região e é importante ponto turístico. 

O açude fica localizado no distrito Várzea da Volta, no município de Moraújo.
Legenda: Único açude de Moraújo fica localizado no distrito Várzea da Volta.
Foto: Luzia Marciano da Silva.

Onde aconteceram as maiores chuvas no ano passado? 

Em 2025, os municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Paracuru, Maracanaú, Pindoretama, Paraipaba, Palmácia, Aquiraz e Ubajara foram os 10 com as maiores médias de chuvas do ano. 

Dentre as oito macrorregiões utilizadas pela Funceme para divisão das médias, três estiveram à frente do Cariri no ano anterior: Litoral de Fortaleza, com média de 1271.7 milímetros, Litoral Norte, com 1009.5 milímetros e Litoral do Pecém, com 999.8 milímetros. 

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo. 

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