Feriado de 13 de abril em Fortaleza só pode ocorrer a cada 100 anos? Veja o que se sabe
Diário do Nordeste consultou especialista em Direito Municipal para esclarecer a medida.
Anunciado na última segunda-feira (30) pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como um novo feriado no calendário de Fortaleza, o dia 13 de abril deve celebrar os 300 anos de aniversário da capital cearense.
Mas essa pausa comemorativa tende a se repetir nos próximos anos ou é um momento excepcional em razão de mais um século de fundação?
Feriado do dia 13 de abril foi antecipado por Evandro Leitão
A novidade sobre a definição do feriado foi antecipada pelo gestor no evento de lançamento da programação dos festejos do tricentenário.
Pessoal, passando para avisar que neste ano teremos feriado no dia 13/04, em virtude do aniversário de Fortaleza, para que todos e todas possam aproveitar as comemorações de uma data única e tão marcante quanto os 300 anos e viver o que de melhor a cidade tem a oferecer. Valeu!— Evandro Leitão (@EvandroLeitao) March 30, 2026
A gestão municipal, contudo, não esclareceu de que modo a decisão será formalizada ou se a celebração tende a se repetir nos anos seguintes.
O que diz a legislação
A tendência é que o feriado comemorativo seja realizado de forma excepcional apenas neste ano, pois a Capital já usufrui do limite de quatro feriados religiosos, previstos em lei federal sancionada em 1995. São eles:
- O Dia de São José (19 de março)
- O Dia da Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto)
- Além dos feriados móveis de Corpus Christi e Sexta-feira Santa.
Para o advogado Pedro Ângelo Mesquita, especialista em Direito Municipal, o feriado tem como base uma lei municipal de 1994, "que fixou o dia 13 de abril como data cívica de aniversario do município de Fortaleza".
A legislação em questão, diz o especialista, "deu ao prefeito a atribuição de regulamentar a lei" e a "possibilidade de decretar feriado municipal".
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Por conta da existência dessa lei municipal, aprovada pela Câmara Municipal e devidamente sancionada, ele afirmou que não existe impeditivo para a instituição de feriado por meio de decreto, uma vez que esse tipo de instrumento é "a espécie normativa própria para a regulamentação de lei".
Entenda prerrogativa estabelecida pela lei
No entendimento de Mesquita, a lei federal que estabelece a prerrogativa de municípios determinarem feriados devido aos seus respectivos centenários de fundação permite que o dispositivo normativo possa ser aplicado "a cada 100 anos passados e não só em referencia ao 100° aniversário".
De acordo com o líder do Governo Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Bruno Mesquita (PSD), um decreto deverá ser publicado para determinar o feriado de 300 anos da capital cearense.