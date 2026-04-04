Quem são os novos secretários da Prefeitura de Fortaleza após trocas de olho nas eleições 2026
As mudanças no 1º escalão obedecem ao prazo de desincompatibilização da Justiça Eleitoral.
Quem desejar ser candidato nas eleições de 2026 precisa deixar cargos no Executivo para estar apto a concorrer segundo as regras da Justiça Eleitoral. O prazo para essa desincompatibilização encerra neste sábado (4), mas as mudanças começaram antes disso.
Na Prefeitura de Fortaleza, nove secretários foram exonerados entre o final de março e o começo de abril. A maioria deles é pré-candidato a um cargo na disputa eleitoral de outubro.
O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou quem irá substituir os secretários exonerados e integrar o 1º escalão da Prefeitura de Fortaleza. Uma parte deles já inclusive exercia cargo na mesma pasta que agora irão comandar.
Exonerações no Estado e no governo federal
A Prefeitura da capital cearense não é a única a fazer mudanças no secretariado. O governador Elmano de Freitas (PT) também exonerou 12 secretários estaduais, além de assessores especiais e superintendentes de órgãos estaduais.
Contudo, ainda não foram anunciados os substitutos para os cargos. Segundo a assessoria do Governo do Ceará, a divulgação deve ser feita ao longo da próxima semana.
O governo federal também exonerou 16 ministros para cumprir o prazo de desincompatibilização. Entre eles, o agora ex-ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que deixa o cargo para concorrer "se precisar", segundo o presidente Lula (PT).
Quem fica na Prefeitura de Fortaleza?
Junto com as exonerações, também foram anunciados quem ficará comandando as pastas dos agora ex-secretários.
Confira quais secretarias e órgãos da Prefeitura de Fortaleza passaram por mudanças e quem irá comandar cada pasta:
Secretaria da Educação
Sai: Idilvan Alencar, deputado federal e pré-candidato a reeleição.
Entra: Ciro Mesquita, que antes atuava como coordenador do Distrito 5 da Educação municipal, o maior da Prefeitura de Fortaleza.
Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
Sai: Gabriella Aguiar, vice-prefeita de Fortaleza. Ainda sem pré-candidatura anunciada para 2026.
Entra: Anísia Aguiar
Secretaria da Proteção Animal
Sai: Apollo Vicz, vereador de Fortaleza e pré-candidato a deputado estadual.
Entra: Adolfo Viana.
Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor)
Sai: Osmar Baquit, deputado estadual e pré-candidato à reeleição.
Entra: Júlio Brasil, que antes estava na secretaria-executiva da pasta.
Secretaria Regional 2
Sai: Márcio Martins, vereador de Fortaleza e pré-candidato a deputado estadual.
Entra: Mércia Albuquerque, que antes estava alocada no gabinete do prefeito de Fortaleza. Ela também atuou como chefe de gabinete de Márcio Martins na Câmara Municipal.
Secretaria Regional 7
Sai: Kátia Rodrigues, vereadora de Fortaleza e pré-candidata a deputada estadual.
Entra: Anderson José de Lima Neto.
Secretaria Regional 9
Sai: Vanessa Lima, esposa do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique e cotada para ser pré-candidata a deputada federal.
Entra: Lucas de Lima Carvalho
Procon Fortaleza
Sai: Welligton Saboia, vereador de Fortaleza e pré-candidato a deputado
Entra: Eneylândia Rabelo, que estava como chefe do Núcleo Descentralizado de Conciliação do próprio Procon. Ela inclusive já comandou o órgão durante o Governo José Sarto.
Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova)
Sai: George Lima, cotado para pré-candidatura em 2026.
Entra: João Osmar Santos Paiva, antes atuava como secretário executivo na Citinova.