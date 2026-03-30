13 de abril será feriado em Fortaleza, anuncia Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, confirmou que o dia 13 de abril deste ano será feriado na cidade. A data marca o aniversário de 300 anos da capital cearense.

A informação foi obtida com exclusividade pelo Diário do Nordeste, durante a coletiva de imprensa para divulgação das atrações da festividade, na manhã desta segunda-feira (30), no auditório do Paço Municipal.

A notícia, que impacta diretamente o funcionamento de serviços e o comércio, garante uma pausa oficial em toda a capital. Não há informações ainda se o feriado se estenderá pelos próximos anos.

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O prefeito foi questionado de forma direta sobre o feriado: "Vai ser feriado dia 13, segunda-feira", afirmou Leitão.

A data é uma homenagem oficial à história e fundação do município, elevado à categoria de vila em 1726.

Além de celebrar os três séculos de história da capital, a medida permite que a população se organize para os eventos e festividades que marcam o aniversário.

A medida ainda deve ser oficializada em decreto do prefeito, que precisa ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Veja atrações do aniversário de Fortaleza

A programação do aniversário de Fortaleza terá shows em três polos descentralizados pela cidade, nos bairros Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal, todos no dia 12 de abril. Simone Mendes, Nattan e Alcione estão entre as atrações confirmadas.

Já no dia 13 de abril, haverá o lançamento do Selo Correios - Fortaleza 300 anos; o evento Entardecer dos 300, na Ponte dos Ingleses com espetáculo musical da Casa da Vovó Dedé; e um show de luzes no Estoril, à noite.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.