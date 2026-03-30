Linhas de ônibus têm itinerário ampliado até a Praça José de Alencar; veja quais

Três linhas de ônibus tiveram seu itinerário ampliado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e passam a ter como ponto final o Terminal Santuário da Fé, localizado na Praça José de Alencar, no Centro da cidade.

A mudança ocorreu nas linhas 603 - Jardim União/Centro; e 666 - Jardim Castelão/Centro; com o percurso estendido iniciando na próxima segunda-feira (6); e a linha 816 - Edson Queiroz/Centro, cuja alteração já está em vigor.

Com a mudança, o terminal passa a operar com um total de 59 linhas, ampliando a oferta de transporte e fortalecendo a integração entre as rotas por meio do Bilhete Único ou carteira de estudante com crédito.

Os novos percursos incluem as avenidas Duque de Caxias e Tristão Gonçalves, além das ruas São Paulo, 24 de Maio, Meton de Alencar e Solon Pinheiro, conectando o Terminal Sagrado Coração de Jesus ao Terminal Santuário da Fé.

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Novos pontos de parada

Segundo a Etufor, 12 novos pontos de parada passam a ser atendidos com a ampliação, e nenhuma parada anteriormente atendida foi retirada.

Ainda conforme a pasta, a medida vai beneficiar diretamente mais de 6 mil passageiros por dia, considerando a demanda média das três linhas.