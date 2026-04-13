Trump critica Papa Leão XIV, e pontifice reage: 'não tenho medo'

O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13) que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos.

"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo de avião durante viagem à Argélia.

Ele ressaltou que 'não tem medo' do governo Trump. "Continuarei a me manifestar veementemente contra a guerra, buscando promover a paz, o diálogo e as relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas", disse.

A declaração veio após Donald Trump reagir, no domingo (12), a uma oração do pontífice em defesa da paz.

"Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra!", disse o papa. Ele criticou os conflitos no Oriente Médio.

TRUMP DISSE QUE NÃO É FÃ DO PAPA LEÃO XIV

Trump disse a jornalistas que não é um 'grande fã' do papa Leão XIV. Ele também publicou uma mensagem em sua rede Truth Social.

"O papa Leão XIV é fraco no combate ao crime e péssimo para a política externa. Não quero um papa que ache normal o Irã ter uma arma nuclear", disse.

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"Não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o que fui eleito, de maneira avassaladora, ou seja, reduzir a criminalidade a níveis historicamente baixos e criar o maior mercado de ações da história", completou.

Trump também sugeriu que Leão XIV foi escolhido no conclave porque era estadunidense, que seria a melhor forma de lidar com o mandatário.

O presidente publicou uma imagem de si mesmo, gerada por inteligência artificial, em que aparece trajado como Jesus.