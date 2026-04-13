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Trump critica Papa Leão XIV, e pontifice reage: 'não tenho medo'

Presidente dos EUA criticou declarações pela paz do Papa Leão XIV.

Escrito por
Diário do Nordeste/AFP producaodiario@svm.com.br
Mundo
Montagem de fotos do Papa Leão XIV e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Legenda: Papa Leão XIV respondeu a críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: ALBERTO PIZZOLI e JIM WATSON/AFP

O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13) que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos.

"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo de avião durante viagem à Argélia.

Ele ressaltou que 'não tem medo' do governo Trump. "Continuarei a me manifestar veementemente contra a guerra, buscando promover a paz, o diálogo e as relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas", disse. 

A declaração veio após Donald Trump reagir, no domingo (12), a uma oração do pontífice em defesa da paz

"Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra!", disse o papa. Ele criticou os conflitos no Oriente Médio.

TRUMP DISSE QUE NÃO É FÃ DO PAPA LEÃO XIV

Trump disse a jornalistas que não é um 'grande fã' do papa Leão XIV. Ele também publicou uma mensagem em sua rede Truth Social.

"O papa Leão XIV é fraco no combate ao crime e péssimo para a política externa. Não quero um papa que ache normal o Irã ter uma arma nuclear", disse. 

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"Não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o que fui eleito, de maneira avassaladora, ou seja, reduzir a criminalidade a níveis historicamente baixos e criar o maior mercado de ações da história", completou.

Trump também sugeriu que Leão XIV foi escolhido no conclave porque era estadunidense, que seria a melhor forma de lidar com o mandatário. 

O presidente publicou uma imagem de si mesmo, gerada por inteligência artificial, em que aparece trajado como Jesus. 

Imagem gerada por inteligência artificial que mostra Donald Trump como Jesus, publicada por ele mesmo em sua rede social.
Legenda: Donald Trump publicou imagem gerada por inteligência artificial de si mesmo como Jesus.
Foto: Reprodução/Truth Social.

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