Harry lamenta não ter participado de evento que teve retorno de Kate Middleton, diz especialista

Conforme um expert na realeza britânica, Harry ficou incomodado de não ter participado do Trooping the Color de 2024, que marcou o retorno de Kate Middleton aos eventos da família real. A princesa revelou um câncer no começo do ano e desde então estava afastada de suas funções reais.

“O Príncipe Harry e Meghan Markle têm opiniões diferentes sobre a perda do evento Trooping the Color de 2024”, disse o especialista real Richard Fitzwilliams ao The Sun.

“Acho que quando se trata de assuntos militares, Harry sempre se interessou. Acho que [nesses momentos] ele vê inquestionavelmente como ocorreu o rompimento com a Família Real. O que, como digo na minha opinião, é culpa dos Sussex. Sabemos que eles queriam um pedido de desculpas da Família Real pela forma como foram tratados quando eram membros dela. Eles certamente não receberão isso. Mas acho que haverá um certo arrependimento”, disse ainda o expert.

Para o especialista, Meghan é indiferente à cerimônia que aconteceu nesse fim de semana. “Não tenho ideia se ela assistiria ou não, mas não acho que significaria muito para ela. Se tivesse acontecido, ela teria conseguido conquistar uma posição dentro da Família Real onde poderia ter sido útil”.

O Trooping the Colour é um evento militar, com parada, desfile e revista de tropas, que acontece todo mês de junho.