Maísa Silva anuncia que vai estrelar nova novela das seis da Globo; veja vídeo

A atriz e apresentadora Maísa anunciou, nesta segunda-feira (17), uma novidade já aguardada pelos fãs. Por meio de publicação nas redes sociais, a ex-integrante do programa Silvio Santos confirmou que irá estrear na nova novela das 18h da Rede Globo, ‘Garota do Momento’.

"Finalmente posso contar pra vocês que: SIIIM, vou fazer a próxima novela das seis da TV Globo", escreveu. Segundo a emissora, a artista irá interpretar a antagonista da trama, que tem previsão de estreia para o segundo semestre.

No vídeo, ela aparece recebendo uma mensagem do canal de televisão sobre o novo folhetim das 18 horas. "Prima, bem-vinda à TV Globo". Segundo o post, a novela é de Alessandra Poggi, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

"Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", celebrou Maisa.

Sobre ‘Garota do Momento’, nova novela das 18h

A história da trama se passa nos anos 1950 no Brasil. Aborda a busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer os desafios da vida. Nesse trajeto, os caminhos da mocinha da história e da personagem de Maisa se cruzam.

Especulações

Fãs já especulavam a ida da atriz para a Rede Globo. Em fevereiro deste ano, Maísa participou, ao lado da amiga Larissa Manoela, do programa Domingão com Huck. Na ocasião, elas participaram de um quiz que media o nível de amizade.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao encontro. "Estou na Globo ou no SBT? Palco do Domingão com Maísa e Larissa Manoela", questionou um seguidor, no X, antigo Twitter. "Gente, a Larissa Manoela e a Maísa juntas na Globo, jamais imaginei ver isso", disse outro usuário.

As artistas protagonizaram a novela "Carrossel", do SBT, ainda quando crianças. Elas permaneceram anos na emissora, também fizeram trabalhos para plataformas de streamings e, posteriormente, assinaram contrato com a Globo.