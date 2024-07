Apartamento de luxo de Jô Soares, com cinema e biblioteca, tem preço reduzido; veja imagens

Após sofrer queda no preço de mercado, o apartamento luxuoso de Jô Soares está à venda por R$ 11,2 milhões. O imóvel, localizado na área nobre de São Paulo, possui quatro quartos, sala de cinema e proteção antirruído em todos os cômodos.

De acordo com informações da imobiliária responsável pela propriedade, o local chegou a custar R$ 12 milhões em julho do ano passado. Desde então, o preço do imóvel foi reduzido em R$ 800 mil, chegando aos R$ 11,2 milhões atuais.

Localizado no bairro Consolação, o apartamento possui 628 m² e vista para o vale do Pacaembu, além de quatro quartos e salas de estar e de jantar.

Comprovando o título de imóvel luxuoso, a propriedade ainda conta com biblioteca, sala de cinema, ar-condicional central, decoração composta por pedras de mármore originais e proteção antirruído em todos os cômodos.

Nas redes sociais, a imobiliária compartilhou registros que mostram o interior do apartamento em detalhes.

VEJA IMAGENS