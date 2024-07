Claudia Raia comenta romance com Jô Soares: 'Difícil namorar pessoa que tinha aquele shape'

A atriz Claudia Raia deu um depoimento à série "Um beijo do Gordo", que estreou no domingo (28), no Globoplay, sobre seu relacionamento com Jô Soares. Os dois namoraram de 1984 a 1986.

"Não sei te dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais que eu", iniciou ela.

A artista relatou que sofreu preconceito pela diferença de idade, mas que isso nunca foi uma questão para ela. "Todo mundo achando estranhíssimo aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar... Assim, 'que absurdo'. Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade também, e eu simplesmente não quis saber disso".

"Foram quase três anos de relacionamento, muito intensos mesmo. Digo para você que tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá para explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro".

Claudia também disse que Jô quem decidiu acabar o namoro. "Terminou porque ele quis, porque ele pediu. Ele disse que me amava profundamente, que era por isso que estava tomando essa atitude”, finalizou"

Atualmente, a atriz é casada com o ator Jarbas Homem de Mello.