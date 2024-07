Otaviano Costa só revelou problema de coração para Flávia Alessandra após aniversário dela

O apresentador Otaviano Costa deu detalhes de seu diagnóstico de aneurisma de aorta em estágio avançado em entrevista ao “Fantástico”, exibida nesse domingo (28). O artista revelou que descobriu a doença em junho, um dia antes da festa que sua esposa, a atriz Flávia Alessandra, daria para celebrar os 50 anos.

“Como é que eu conto para a Flávia? Sendo que amanhã, dia 7 de junho, é um aniversário de 50 anos dessa mulher? Nossa família inteira aqui, para celebrar a vida dela? Falei, não vou contar. Não posso contar”, explicou ele.

Flávia participou da matéria, e confirmou que se tivesse ficado sabendo, não haveria festa. Otaviano só contou o problema no dia 8 de junho, e foi operado dia 10. Ele só revelou publicamente seu problema de saúde este mês, com um post nas redes sociais.

Doença silenciosa

O aneurisma de aorta é uma doença silenciosa. A cirurgia do apresentador durou quase oito horas para fazer as correções cirúrgicas e troca da valva aórtica.

Otaviano ainda esse ter ficado muito emocionado com as mensagens que recebeu no Instagram. “Fiquei muito emocionado, um vídeo que impactou milhares de pessoas. Quantos relatos de gente que viveu ou vive isso, mesmo não estando enquadrado nessas situações, diante do alerta que gerei, fazendo check up agora”.