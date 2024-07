Filme de serial killer 'Maníaco do Parque' já tem teaser e data de estreia, veja detalhes

O filme "Maníaco do Parque", que conta a história do assassino em série Francisco de Assis Pereira, interpretado pelo cearense Silvero Pereira, ganhou um novo teaser nessa segunda-feira (29) e estará disponível na Prime Vídeo a partir do dia 18 de outubro.

A produção conta a história da jornalista Elena, interpretada pela atriz Giovanna Grigio. A personagem acabou de iniciar sua carreira como repórter e vê na investigação sobre o assassino em série uma forma de se destacar profissionalmente. Ela se torna responsável por revelar os crimes do psicopata na mídia, o que espalha terror por toda a capital paulista.

O longa-metragem ainda conta com nomes como Marco Pigossi, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e o rapper Xamã. Com direção de Maurício Eça e produção de Marcelo Braga, o filme conta com um roteiro escrito por L.G. Bayão, auxiliado pela pesquisa de Thaís Nunes, jornalista investigativa.

O Prime Vídeo anunciou o filme junto com um documentário chamado 'Maníaco do Parque: A história não contada', que também deve ir ao ar este ano e conta a história da perspectiva das vítimas sobreviventes e suas famílias.

Quem foi o 'Maníaco do Parque'?

Francisco de Assis Pereira foi um dos maiores assassinos em série brasileiros, tendo aterrorizado São Paulo durante os anos 1990. Conhecido como 'Maníaco do Parque', ele era motoboy e em seu tempo livre atacava mulheres. Ele foi condenado por atacar 21 mulheres, tendo assassinado 10 delas. A alcunha do serial killer veio do fato dele espalhar partes dos corpos das vítimas no Parque do Estado da capital paulista.