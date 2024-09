Influencer Kamila Simioni pede orações pela sobrinha de 14 anos baleada no Rio de Janeiro

Kamila Simioni, ex-participante do reality "A Fazenda", relatou no Instagram, nesta quinta-feira (19), que a sobrinha de 14 anos foi baleada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O fato aconteceu na quarta-feira (18). A adolescente foi atingida após o carro da família entrar por engano na comunidade. A influenciadora digital se desesperou ao saber da notícia.

Kamila relatou que a sobrinha e o pai da garota, irmão dela, saíram na segunda (16) de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro visando emitir o visto para entrar nos Estados Unidos. Ao deixarem o consulado americano, eles seguiram orientações do GPS quando erraram o acesso em uma das avenidas da Linha Amarela, e acabaram em uma das entradas para o Morro do Timbau.

Eles estavam em uma Mercedes quando foram abordados por homens de fuzil em um HRV azul. Criminosos ordenaram que eles parassem, mas o motorista reagiu e acelerou. Na mesma hora, os criminosos atiraram.

“Eles deram alguns tiros, uns 6 ou 8 tiros, e eu olhei para ela e falei: ‘Pegou em você?’", declarou, Michel Simioni, pai da garota. Ela disse: ‘Não, papai, não pegou’. E aí eu continuei acelerando. Já estava a uns 400, 500 metros da saída da favela para a avenida. Quando eu consegui sair, ela encostou e falou: ‘Papai, tomei um tiro sim’".

Com os disparos, a adolescente acabou atingida por um tiro na lombar. Segundo o pai, a jovem deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), do Hospital Getúlio Vargas, na manhã desta quinta e já conversa e mexe no celular.