Camila Moura chora ao falar de Buda em A Fazenda e diz não querer ser conhecida como 'ex de alguém'

Camila Moura chorou, na noite dessa quarta-feira (18), em A Fazenda 16, da TV Record, após ser questionada sobre Lucas Buda. Segundo a peoa, ela não quer ser conhecida como ex de alguém.

O assunto surgiu após o colega de confinamento Sacha perguntar à professora sobre a possibilidade de o ex-marido estar no Paiol, onde candidatos para entrar no reality passam por votação popular. Buda, porém, não faz parte dos que disputam vaga no reality.

"Ele entrar aqui sabendo que eu estaria aqui, porque meu nome estava em todas as listas, é tripudiar um relacionamento que em muitos anos teve muita coisa bacana. É pegar tudo que a gente viveu, esses 16 anos, e tornar em pão e circo. Sei que se entrar, as pessoas querem ver uma DR ao vivo. Se eu sou realmente boazinha ou uma bruxa má", disse Camila.

A professora apontou ainda que muitas pessoas acham que ele não a traiu no BBB e que, caso Buda entrasse, uma conversa dos dois não seria legal.

"Qual o sentido dele entrar agora e querer fazer uma DR de um casamento de 16 anos pro Brasil? Seria mais inteligente pra ele ficar lá fora e limpar a imagem dele com os projetos sociais e contar com esquecimento do Brasil. Eu tô aqui pra me desvencilhar da imagem dele. Ele vir pra cá é continuar dando pano pra manga."

Professora diz não desejar mal ao ex

A peoa chorou e foi consolada por Sacha, Raquel e Larissa. "Estudei pra c*, minha mãe lutou pra c*, pra no final eu ser conhecida como ex de alguém. Não quero ser ex de alguém. Quero ser uma mulher que foi capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula", apontou.

Camila finalizou dizendo que não deseja o mal para o ex-marido. "Mas se ele quer limpar a imagem dele, que ele consiga isso com o tempo, que consiga 'jobs', mas que não venha em cima de manchar a minha."