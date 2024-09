Enquete Paiol A Fazenda: parcial aponta quem deve entrar no reality show

Os participantes do Paiol, Gizelly Bicalho, Vinícius D'black, Vivi Fernandez e Albert Bressan devem ser os futuros peões de A Fazenda 16, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. Os paioleiros mais votados entrarão para o elenco oficial da atração na quinta-feira (19).

Além deles, também competem para um lugar no reality show da Record TV Cauê Fantin, Gabriela Rossi, Geovana Chagas e Michael Calasans.

A primeira semana da Fazenda conta com diversas dinâmicas que darão o ritmo do jogo, como Prova do Fazendeiro, Festa e Primeiro Rancho (Veja programação completa abaixo).

O resultado desta enquete não interfere na votação oficial do reality show.

Veja ranking da enquete do Diário do Nordeste

Gizelly Bicalho - 23,6%

Vinicius D'black - 19,9%

Vivi Fernandez - 16,6%

Albert Bressan - 15,7%

Cauê Fantin - 10,9%

Geovana Chagas - 5,1%

Gabriela Rossi - 5%

Michael Calasans - 3,2%

Dinâmica da semana A Fazenda 16