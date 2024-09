Enquete Paiol A Fazenda: quem você quer que entre no reality show? Vote

A votação do Paiol de "A Fazenda 16" está aberta! Oito participantes estão na fila de espera para descobrir quem entra na primeira semana do reality. Os quatro futuros peões mais votados serão revelados nesta quinta-feira (19) e darão início à vida no campo.

Entre os que estão no aguardo para entrar no programa, estão a ex-BBB 20 Gizelly Bicalho, o cantor Vinícius D’Black e o empresário Albert Bressan.

Vote na enquete do Diário do Nordeste e diga qual dos oito “paioleiros” você quer que faça parte de "A Fazenda 16".

Enquete

Programação

Além da votação para definir quem sai do paiol e entra no programa, a primeira semana conta com diversas dinâmicas, como Prova do Fazendeiro, festa e o Rancho do Fazendeiro.

Confira abaixo a programação da primeira semana do reality show: