Como vai ser a 1ª semana da nova temporada de 'A Fazenda'? Confira a programação

A 16º edição de A Fazenda começa nesta segunda-feira (16) e a programação da primeira semana já foi revelada. Comandado por Adriane Galisteu, o reality show conta com 28 participantes, sendo vinte deles peões oficiais e os outros oito que ficarão confinados no Paiol por alguns dias.

A primeira semana conta com diversas dinâmicas, como Prova do Fazendeiro, festa, Rancho do Fazendeiro e votação do público para definir quem do Paiol irá entrar oficialmente no programa.

Veja também Zoeira Advogada de Deolane se pronuncia após ser indiciada pela Polícia Civil: 'Golpista não acorda às 5h' Zoeira Marina Sena joga água em mulher que perguntou pela ex de Juliano Floss em show; cantora se pronuncia

Os quatro mais votados pelo público deixarão o Paiol na quinta-feira (19), entrando para o elenco oficial da 16ª edição. Após o resultado, os confinados enfrentarão a rotina do campo e os desafios do programa na busca pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Nesta segunda-feira, os participantes chegam à sede de balão e o público irá descobrir quem são os 28 jogadores.

PROGRAMAÇÃO