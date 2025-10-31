Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos

Zoeira

STJ nega pedido de habeas corpus de influenciador Hytalo Santos e do marido; casal retorna para a PB

A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa

Redação 19 de Agosto de 2025
Marcinho VP durante entrevista atrás das grades

País

Marcinho VP, chefe do CV, alega quadro psicológico 'enlouquecedor' em novo pedido de habeas corpus

O chefe de facção está preso desde 2007 em presídios federais, e sofreria com fome e uma série de problemas de ordem psiquiátrica

Redação 26 de Outubro de 2024
Foto de Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, que está presa

Zoeira

STJ nega que habeas corpus de mãe de Deolane Bezerra foi concedido; pedido segue em análise

A movimentação mais recente no processo somente definiu que os autos fiquem em sigilo. Rumores sobre a liberação de Solange da prisão circularam nesta quarta

Redação 19 de Setembro de 2024
Deolane Bezerra

País

Deolane troca advogados e faz novo pedido de habeas corpus no STJ

Anteriormente, a equipe da da advogada e ex-BBB Adélia Soares cuidava do caso

Redação 17 de Setembro de 2024
Foto de Deolane Bezerra abraçada com a mãe Solange Bezerra

País

Entenda o que é habeas corpus e por que Deolane Bezerra e a mãe estão presas

Mãe e filha estão detidas em Recife e tiveram a prisão mantida após audiência de custódia, mas estão no aguardo da análise de um habeas corpus que pode soltá-las

Redação 05 de Setembro de 2024
Réus no caso da boate Kiss

País

Luiz Fux derruba habeas corpus de condenados por mortes na Boate Kiss, e réus podem ser presos

As penas dos quatro imputados variam entre 18 e 22 anos de prisão, inicialmente em regime fechado

Redação 14 de Dezembro de 2021
Droga estava escondida em malas, dentro do jatinho particular

Segurança

Piloto turco preso no CE por transportar droga em avião é solto e cumprirá medidas cautelares

Justiça decidiu que não há motivos suficientes para deixar Veli Demir preso preventivamente, visto que o MPF não irá denunciá-lo

Matheus Facundo 11 de Novembro de 2021
Moro

Política

Após Cármen Lúcia recuar, STF decide que Moro foi parcial ao condenar Lula no caso do tríplex

Na tarde desta terça-feira (23), a turma julgou se houve imparcialidade por parte do jurista

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 23 de Março de 2021

Segurança

Justiça recusa habeas corpus a mãe e filho acusados de matar líderes do PCC, 'Gegê' e 'Paca'

A defesa dos foragidos pediu à Justiça a concessão de de medidas cautelares alternativas à detenção

Redação 21 de Novembro de 2018

Segurança

PF deflagra 5ª fase da Operação Expresso 150 e cumpre seis mandados no Estado

A Operação investiga um esquema de venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

Redação 10 de Outubro de 2018