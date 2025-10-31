A gravidade dos crimes fez com que as prisões fossem mantidas, segundo o ministro que negou o pedido da defesa
O chefe de facção está preso desde 2007 em presídios federais, e sofreria com fome e uma série de problemas de ordem psiquiátrica
A movimentação mais recente no processo somente definiu que os autos fiquem em sigilo. Rumores sobre a liberação de Solange da prisão circularam nesta quarta
Anteriormente, a equipe da da advogada e ex-BBB Adélia Soares cuidava do caso
Mãe e filha estão detidas em Recife e tiveram a prisão mantida após audiência de custódia, mas estão no aguardo da análise de um habeas corpus que pode soltá-las
As penas dos quatro imputados variam entre 18 e 22 anos de prisão, inicialmente em regime fechado
Justiça decidiu que não há motivos suficientes para deixar Veli Demir preso preventivamente, visto que o MPF não irá denunciá-lo
Na tarde desta terça-feira (23), a turma julgou se houve imparcialidade por parte do jurista
A defesa dos foragidos pediu à Justiça a concessão de de medidas cautelares alternativas à detenção
A Operação investiga um esquema de venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)