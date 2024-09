Deolane troca advogados e faz novo pedido de habeas corpus no STJ

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa na operação "Integration" pela Polícia Civil de Pernambuco, tem novos advogados cuidando do seu caso. Antes, Deolane contava com a equipe da advogada e ex-BBB Adélia Soares, que também está sendo investigada pela polícia por suspeita de ajudar um grupo chinês a praticar golpes no Brasil.

Os advogados Rafael Adamek e Luiz Eduardo Monte, de um escritório no Distrito Federal, agora estão à frente do caso de Deolane. Eles foram constituídos no último dia 13 de setembro, segundo o gshow.

Nesta terça-feira (17), a nova equipe de advogados protocolou um novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, solicitando o relaxamento da prisão de Deolane, que está em regime preventivo em Buíque, no Agreste Pernambucano.

Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, que está presa em uma colônia penal no Recife, são investigadas por organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A advogada havia conseguido um relaxamento de prisão para o regime domiciliar, mas voltou para o cárcere após descumprir uma medida cautelar.