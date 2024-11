Luan Santana revela o nome da primeira filha com Jade Magalhães: 'É um adjetivo também'

O cantor Luan Santana, 33 anos, anunciou o nome da primeira filha com a noiva, Jade Magalhães, de 31. A revelação foi feita durante a entrevista do artista no podcast “PodPah”, na noite desta quinta-feira (22).

“Serena eu gosto porque é um adjetivo também, além de um nome (…) Tem tudo a ver esse nome com a gente”, afirmou Luan, relembrando que a tenista norte-americana Serena Willians inspirou a escolha do casal.

O sertanejo e a influenciadora queriam um nome forte e que resumisse os dois. Isso, comentou ele na conversa, os guiou no processo de escolha, que chegou a ter momentos de indecisão.

“Quando a gente está procurando nome, a gente vê nome em tudo. Você olha em filme e anota. A gente tinha uns cinco finalistas. Tinha Serena, Clara, Charlotte…eram uns nomes muito enjoados. Não temos que parecer que queremos ser enjoados, chiques, nem tão diferentes”, ponderou o cantor.