Dulce Maria, de volta com carreira solo, diz planejar parceria com Maiara e Maraisa

Após gravar trabalho com Marília Mendonça e Kevin o Chris, a cantora Dulce Maria declarou ter o desejo de produzir feat com a dupla Maira e Maraisa. Em entrevista ao jornal Extra, publicada nesta quarta-feira(20), a mexicana falou da vontade de gravar com as irmãs.

"Espero que façamos algo, creio que chegará o momento e eu adoraria! Eu amo a música do Brasil, tenho um carinho e respeito especial por elas. Agora estou trabalhando nas minhas novas canções e não tenho pressa. Sigo compondo, criando... Mas espero que chegue esse momento de uma colaboração e a música indicada para isso", ressaltou Dulce Maria.

Com Marília Mendonça, Dulce gravou "Amigos Con Derechos". Com Kevin O Chris, gravou "Ela Tá Movimentando"; já com Rebecca e MC Danny, participou de "Barbie",

Sertanejas querem carreira internacional

Ao portal Ego Brasil, Maiara e Maraisa falaram sobre o desejo de iniciar uma carreira internacional. Elas revelaram ainda trabalharem músicas com uma artista da Argentina e outro nome dos Estados Unidos. Ao site sobre celebridades, as irmãs falaram sobre a possibilidade de feat com Dulce Maria.

"A Dulce é maravilhosa. Inclusive, estou devendo uma visita lá no México. Ela tem uma música gravada já com a Marília. A gente conversou que temos isso em comum, de podermos gravar juntas. Acho que vai se realizar, sim, a gente já vem conversando", disse Maiara ao portal "Ego Brasil".