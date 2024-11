Torre de som desaba e deixa mulher ferida durante show da Cavaleiros do Forró em Nova Palmeira (PB)

O show da banda Cavaleiros do Forró nos 61 anos de emancipação da cidade de Nova Palmeira (PB), no domingo (17), foi interrompido por um grave acidente. Uma das torres de som desabou em cima do público e deixou uma mulher gravemente ferida.

Por volta das 23h, a banda Cavaleiros do Forró estava se apresentando no palco, quando integrantes do grupo de forró perceberam que a estrutura estava balançando.

A banda interrompeu a apresentação e solicitou a presença do Corpo de Bombeiros para verificar a estrutura. Em seguida, o equipamento desabou.

Assista à queda de torre:

Segundo informações da TV Arapuan, a vítima sofreu uma fratura exposta do ombro e também na perna, além de ter sofrido princípio de hemorragia.

Homens do Corpo de Bombeiros que estavam no local fizeram os primeiros socorros e encaminharam a mulher para um hospital da Cidade.

Veja também É Hit Baú da Taty Festival ganha novo local para o show em Fortaleza; veja onde será É Hit Márcia Fellipe grava 'Retrô 2' com carro histórico, ballet e feats com Solange Almeida e Safadão

Ainda conforme a emissora local, o Corpo de Bombeiros e demais autoridades haviam emitido liberação da estrutura antes do evento.

Ailton Gomes, prefeito de Nova Palmeira, publicou nota falando sobre o ocorrida no evento municipal. "Esclarecemos que não havia nada de errado, pois antes do evento acontecer houve uma supervisão em toda estrutura do evento, embora diante de todo supervisionado aconteceu essa fatalidade e estamos tomando todas as medidas cabíveis", declarou o gestor municipal.