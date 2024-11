Márcia Fellipe grava 'Retrô 2' com carro histórico, ballet e feats com Solange Almeida e Safadão

A cantora Márcia Fellipe reuniu fãs, amigos e empresários durante gravação do projeto "Retrô 2" no Classic Hall, em Recife (PE), na noite de sexta-feira (15). A forrozeira entrou no palco dirigindo um Chevrolet Impala 64.

Com 15 mil pessoas, a produção audiovisual contou com grandes participações: Wesley Safadão, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Raphaela Santos, Tony Guerra e Felipão.

Legenda: Wesley Safadão em feats com Márcia Fellipe Foto: João Lima Neto

Com produção dos cearense Marcelo Venâncio e Kelson Viana, o cenário do projeto foi cuidadosamente construído como uma rua cheia de elementos reais, incluindo postes, placas e prédios lúdicos com painéis de LED, criando uma atmosfera vibrante e envolvente dos anos 1980 e 1990.

Ao longo do show, Márcia passeou por grandes sucessos, como "Ei Gatinha", "Coração de Pedra", "Obsessão", "Se Não Valorizar", "Insegura", e finalizou a noite triunfante ao som de "Não Vou Voltar".

Recife é uma cidade que me abraçou desde o início, com uma energia que me fortalece e inspira. Queria retribuir esse carinho e dividir esse momento tão especial com esse público incrível,” destacou Márcia, reafirmando sua conexão com os fãs pernambucanos. Márcia Fellipe Cantora

Filho de cantora participou de produção

O público vibrou intensamente do início ao fim da gravação, mas um dos momentos mais emocionantes foi quando Márcia cantou ao lado do filho Fellipe Matheus. A cumplicidade entre mãe e filho transbordou do palco e fez muitos na plateia se emocionarem às lágrimas.

Veja também É Hit Batista Lima continua história de 'Por Que Não Vê' com clipe de 'Você Lembra?'; assista É Hit Baú da Taty Festival ganha novo local para o show em Fortaleza; veja onde será

"Esse é o maior presente que eu poderia ganhar hoje", declarou a cantora com a voz embargada, enquanto a plateia a ovacionava.