Batista Lima continua história de 'Por Que Não Vê' com clipe de 'Você Lembra?'; assista

Uma parceria que foi sucesso nos anos 2000 acaba de ser repetida em uma nova produção audiovisual para uma letra do cantor e compositor Batista Lima. O bom entrosamento do forrozeiro com a atriz Mônica Carvalho — vivido no clipe "Porque Não Vê" (2004) — aconteceu novamente em "Você Lembra?", lançada no YouTube, nesta sexta-feira (15).

Vinte anos depois da gravação da composição que consagrou o trabalho da banda Limão com Mel, Batista Lima resolveu se reunir novamente com Mônica Carvalho em estúdio.

Assista ao clipe:

Com cenas gravadas em Fortaleza e Eusébio, o clipe de "Você Lembra?" foi roteirizado por Batista Lima e levou a direção de Marcelo Venâncio e Kelson Viana, da Imaginar Filmes.

As cenas da nova produção audiovisual até fazem lembrar do primeiro clipe dos dois, incluindo as notas de um piano. No roteiro de 2004, eles contracenam como um jovem casal. Ela apaixonada por ele, que fazia shows. E ele vivia a luxúria da vida do entretenimento, com shows e a ostentação.

Logo no início da nova produção audiovisual, Batista Lima e Mônica Carvalho aparecem como um casal maduro e cercado por responsabilidades. Ele preso ao trabalho em um estúdio, e ela em um escritório.

Ao rever cenas antigas do casal com a funcionária no trabalho, a personagem de Mônica acaba lembrando do que viveu com o antigo amor, o que faz o espectador entender — em um primeiro momento — que eles estão distantes e que não viveram o romance estabelecido no final do primeiro clipe.

Legenda: Produção de Batista Lima contou com direção de Marcelo Venâncio e Marcelo Viana Foto: João Lima Neto/SVM

Ao mesmo tempo em que revê as imagens dançando com o grande amor, ela recebe uma ligação no celular, identificada apenas como sendo "Minha Vida". Em uma rápida conversa, o contato fala em saudade.

Em seguida, a personagem de Mônica deixa o escritório de carro com um sorriso no rosto e passa em casa para pegar uma pessoa, sem revelar a identidade de quem seria aquele ou aquela passageira.

O grande "boom" do novo roteiro fica para o encontro do casal ao final do clipe. A passageira secreta é revelada sendo o fruto do relacionamento dos personagens da música, interpretada por uma das filhas de Batista Lima, a jovem Cecília Lima. O casal encerra o clipe dançando, assim como em "Porque Não Vê".

E a narrativa é encerrada com uma nova história de amor, com a filha do casal recebendo mensagens do namorado.