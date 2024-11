Baú da Taty Festival ganha novo local para o show em Fortaleza; veja onde será

O festival ‘Baú da Taty’ será realizado em Fortaleza, mas não mais no local anunciado inicialmente. A mudança foi divulgada na noite desta sexta-feira (8), nas redes sociais da artista, com o intuito de “proporcionar uma melhor experiência”.

Com a alteração, o evento, que promete reunir os maiores sucessos do forró dos anos 90 e 2000, será realizado no estacionamento da Arena Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 400).

Mesmo com a atualização de local, a data e o horário não foram alterados. O ‘Baú’ segue marcado para o dia 23 de novembro – um sábado – a partir das 21h.

O festival contará com os shows dos artistas Taty Girl, Eliane, Zé Cantor, Solange Almeida e Lagosta Bronzeada, além das participações de Monique Pessoa, Pabllo Vittar e Suzy Navarro.