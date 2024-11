Gusttavo Lima tem bens desbloqueados pela justiça em investigação de bets

Os bens do cantor Gusttavo Lima foram desbloqueados pela Justiça de Pernambuco nessa quarta-feira (6). O artista se tornou um dos investigados na operação Integration, que foi deflagrada no último dia 4 de setembro e tinha como alvo casas de apostas por suspeita de crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

A decisão sobre desbloqueio dos bens é do desembargador Demócrito Reinaldo Filho, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). Na justificativa, ele citou a ausência de elementos suficientes para justificar a medida extrema de bloqueio.

Veja também É Hit Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre bets País Deolane, Gusttavo Lima, bets e lavagem de dinheiro: entenda a linha do tempo da Operação Integration

Essa, inclusive, foi a segunda decisão favorável ao artista sertanejo. O Tribunal de Justiça manteve, na última terça-feira (5), habeas corpus que impediu a prisão de Gusttavo Lima.

Bens desbloqueados

A liminar, concedida em decisão do TJ-PE, determinou a liberação do bloqueio de bens da empresa Balada Eventos, cuja propriedade é de Gusttavo Lima. O magistrado avaliou o relatório final do inquérito policial que investigou a empresa por ocultação de recursos ilícitos.

Após a decisão, a defesa de Gusttavo Lima apontou que este seria "um importante passo para comprovar a integridade do cantor e a lisura de todos os contratos que firmou com empresas de apostas".

Investigações da Operação Integration

Em setembro, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito da Operação Integration. A decisão foi da juíza Andrea Calado da Cruz. O sertanejo teria dado suporte a dois foragidos em um avião.

Segundo a decisão, no retorno de uma viagem à Grécia, uma aeronave transportou Gusttavo e os suspeitos, que teriam sido deixados em outro país.

"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", apontou a magistrada na época.