Pai de Britney Spears pede dinheiro da cantora na justiça, afirma advogado da artista

O advogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, informou que o pai da cantora segue querendo assediá-la, agora pela Justiça. Nesta terça-feira (31), a defesa da diva pop disse, à reportagem da Vulture, que Jamie Spears, de 71 anos, quer ser pago pelos honorários advocatícios do processo que liberou a filha da tutela dele, que durou 13 anos.

O representante jurídico da loira apresentou um documento de 130 páginas, no dia 26 de outubro, pedindo à juíza responsável pelo caso para que Britney não pague mais nada ao pai, "nem mesmo 1 dólar".

No documento, Rosengart afirmou que Jamie Spears tem feito uma "campanha de grandes mentiras" desde a sua suspensão como tutor da filha. "Com base em princípios jurídicos fundamentais e em evidências contundentes, ele [Jamie Spears] continua a assediá-la, usando o sistema judicial para isso", escreveu o advogado à Justiça.

A defesa da cantora afirmou que, em vez de Jamie se "afastar silenciosamente" após perder seu direito à tutela, seus advogados iniciaram uma "campanha de litígio mesquinha" contra Britney.

Rosengart comentou que a equipe do pai forçou a filha a prestar depoimento e tentou, sem sucesso, ter acesso aos seus registros médicos particulares. Em contrapartida, o advogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, pediu um julgamento para "limpar" o nome do seu cliente, segundo a Vulture, que acontecerá em maio do próximo ano.

Revelações sobre o pai

A autobiografia de Britney Spears, intitulada "The Woman In Me", inclui novos relatos sobre o período em que a artista esteve sob tutela do pai. Recordando que o patrimônio dela foi gerido por Jamie Spears durante 13 anos, devido a questões relacionadas com a saúde mental de Britney. A tutela chegou ao fim em 2021, após uma decisão do tribunal de Los Angeles.

"Se eu achava que ser criticada pela imprensa sobre o meu corpo era mau, doeu ainda mais por parte do meu próprio pai. Ele disse-me repetidamente que eu parecia gorda e que tinha que fazer algo a esse respeito," escreveu Spears no livro.

A cantora revelou, ainda, que durante a tutela do pai perdeu a capacidade criativa que tinha para dançar e cantar. "Quanto à minha paixão por cantar e dançar, naquela época era quase uma piada", desabafou a artista.

Ela acrescentou: "pensem em quantos artistas homens gastaram todo o seu dinheiro; quantos abusaram de substâncias ou tinham problemas de saúde mental. Ninguém tentou tirar-lhes o controle sobre os seus próprios corpos e sobre o seu dinheiro. Eu não merecia o que minha família me fez".