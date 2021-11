Britney Spears sai da tutela do pai e está oficialmente livre: "Melhor dia de todos"

A juíza Brenda Penny, de Los Angeles, nos Estados Unidos, pôs fim, nesta sexta-feira (12), à tutela que por 13 anos controlou a vida e a carreira de Britney Spears, 39. “A partir de hoje (...), a tutela da pessoa e do patrimônio de Britney Spears foi encerrada. Esta é a ordem”, decidiu a juíza.

O assunto logo se tornou um dos mais comentados das redes sociais. Adeptos do movimento ‘Free Britney’ celebraram a decisão judicial que emancipou a cantora pop norte-americana. A cantora Cyndi Lauper foi uma das que comemoraram,

Apoio dos fãs

Segundo informações do TMZ, uma legião de fãs da cantora ficou do lado de fora do tribunal, aguardando o resultado. A audiência começou à tarde e já havia a expectativa de sair hoje a decisão final.

Em sua conta no Instagram, na noite desta sexta, Britney publicou um vídeo dos fãs em frente à Corte segurando cartazes e jogando confetes cor de rosa para o alto. "Meu Deus, eu amo tanto meus fãs que é uma loucura! Acho que vou chorar pelo resto do dia! Melhor dia de todos. Louvado seja o Senhor. Posso ter um 'amém'?", escreveu a cantora.

Tutela

Jamie Spears, pai de Britney, que detinha sua tutela, já havia pontuado que não desejava mais continuar responsável por ela. Sua equipe escreveu, em nota: “Jamie fará tudo o que puder para protegê-la e cuidar dela. Nos últimos 13 anos, isso incluiu servir como seu conservador. Agora, significa acabar com a tutela”.

Jamie era tutor de Britney desde 2008, quando a cantora atacou um paparazzo em um posto de gasolina e entregou ao pai o controle financeiro e pessoal de sua vida. O acordo foi considerado, por anos, polêmico e "abusivo".

